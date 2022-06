STVARA SE NOVA EVROPSKA POLITIČKA ZAJEDNICA? Evo šta podrazumeva francuski predlog koji nije alternativa članstvu u EU

Francuska želi stvaranje jednog sveobuhvatnog evropskog političkog foruma koji ne bi bio zamena ni za EU, ni za Savet Evrope, niti za Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), ali bi omogućio izgradnju zajednice koja bi okupljala sve evropske države, bez obzira na njihov status u EU ili odnose sa Evropskom unijom.

Tu ideju je pre mesec dana prvi put izneo predsednik Francuske Emanuel Makron, a o njoj će se raspravljati na sledećem sastanku Evropskog saveta 23. i 24. juna u Briselu.

Francuska je već poslala zemljama EU non-pejper, gde iznosi ideju o stvaranju "Evropske političke zajednice". Jutarnji list je imao uvid u ovaj francuski dokument o kojem se raspravlja u EU.

Zanimljivo je da se o papiru počelo raspravljati samo par dana pre objave mišljenja Evropske komisije o davanju statusa kandidata za Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju.

Očekuje se da će Komisija preporučiti davanje statusa kandidata za Ukrajinu, verovatno i za Moldaviju, a neizvesno je šta će odlučiti po pitanju Gruzije.

Iako u EU kažu da su nakon zahteva ovih država za članstvo o EU "sledili uobičajenu postojeću proceduru", jasno je da se sve odvijalo znatno brže i da se radi o političkim motivima, a manje o ispunjavanju stvarnih kriterijuma za članstvo.

No, piše Jutarnji, ionako proces proširenja zavisi pre svega od političke volje, a nakon toga od formalnih uslova.

U francuskom non-pejperu se navodi da se od Evropskog saveta, koji se sastaje za nedelju dana u Briselu, očekuje odluka o zahtevu Ukrajine za članstvo, ali i upozorava na dugo trajanje procesa pa predlažu da se još ove godine stvori "Evropska politička zajednica".

- Koji god nivo postignemo na ovom Evropskom asvetu, politika proširenja, zbog zahteva za neophodne reforme za pridruživanje EU, i trajanja koje nužno sjedi, ne nudi danas neophodni politički okvir za odgovor na hitne istorijske i geopolitičke potrebe koje proizlaze iz rata protiv Ukrajine i za izgradnju političkog strukturiranja našeg evropskog kontinenta, piše u francuskom dokumentu.

Upravo ta dugotrajnost procesa je poslužila Francuskoj kao argument za predlog o "Evropskoj političkoj zajednici" u kojoj bi bile sve zemlje koje su spremne da dele zajedničke demokratske vrednosti i doprinesu zajedničkoj bezbednosti, stabilnosti i prosperitetu Evrope.

Zajednica bi bila otvorena za sve evropske zemlje, bez obzira na to jesu li članice EU i bez obzira na to kakve odnose imaju sa Evropskom unijom.

Države na koje se najviše misli pri raspravama o ovom francuskom planu su zemlje Zapadnog Balkana i one iz istočnog bloka ali i Velika Britanija koja je napustila EU.

U non pejperu stoji i da će stvaranje ove zajednici pomoći, a ne sprečiti integraciju u EU za one države koje to žele.

- Evropska politička zajednica neće biti alternativa članstva u Evropskoj uniji i neće biti zamjna za proces proširenja. Za evropske države koje žele da uđu u EU će naprotiv biti prilika za jačanje veza s EU zemljama članicama i pre članstva, i političkih i učešćem u određenim politikama EU, uključujući i postupnu integraciju, kada je to prikladno, u evropsko unutarnje tržište, piše u francuskom non-paperu.

Kurir.rs/Jutarnji list