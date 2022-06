AKO MU JE NOGA ISTURENA ZNAČI DA JE SPREMAN ZA TRK: Naš stručnjak za govor tela opisao Putina i druge svetske lidere

Vladimir Putin ima "tikove" - cupka nogom i ljulja se. Džo Bajden je pao s bicikla. Emanuel Makron se smeši bez razloga. Volodimir Zelenski se ponaša kao u akcionom filmu.

Tako pišu svetski mediji.

Koliko u svemu tome ima istine i šta nam sve svetski političari poručuju mimikom lica i tela najbolje zna stručnjak za neverbalnu komunikaciju Marko Burazor. Stručnjak objašnjava da naš mozak čita govor tela i analizira druge osobe čak i kada mi tome ne pridajemo značaj.

- Utisak o nekoj osobi može da se stekne u svega nekoliko minuta u zavisnosti od toga da li nas osoba gleda u oči, kakav parfem ima, da li je došla uredna, da li ima neki tik, kako pruža ruku, da li se smeje otvorenih ili zatvorenih usta... Najvažnije je to kako ljudi reaguju na postavljena pitanja. Ako neko ima parfem koji vam se ne dopada vaš mozak i to pamti. Ako osoba ima normalan stisak ruke i pruža je pravo - time poručuje da želi ravnopravan odnos. Ako pak osoba iskosi ruku kada se pozdravlja to znači da želi da bude dominantna. Ljudi to rade potpuno nesvesno. Prema podacima, mesečno se sretnemo i upoznamo sa oko 500 ljudi. Za prvi utisak važno je i to da li osoba podiže obrve dok razgovara, da li širi oči, da li joj je osmeh iskren - kazao je Burazor u "Uranku".

Putinove medijske nastupe dugo prati i tvrdi da je ruski predsednik postao prilagodljiviji i na momente opušteniji.

- To njegovo "zavaljeno" sedenje je njegova klasična poza. Kad mu je jedna noga isturena, znači da je spreman za trk i da želi da što pre izađe. Kad mu je noga okrenuta ka unutra, znači da mu je prijatno i da je opušten, kao što je to bio slučaj na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Princ Čarls, na primer, stalno drži ruke u džepovima, ali on to radi celog života i to je kraljevski način pokazivanja stava. Zelenski je, međutim, amater. Sada mu je govor tela bolji i uverljiviji nego u početku, ali previše često se snima i to stvara kontraefekat. Time što je uvek u majici pokazuje da je vođa i da je u ratu. Međutim, kad je osoba u odelu, tako poručuje da je profesionalna. Zamislite da vas u banci sačeka osoba u majici i šorcu. Da li biste joj poverili svoj novac? Eto toliko je važan prvi utisak. On je opasan i važan jer nemamo šansu da prvi utisak ostavimo dvaput. Čak 90 odsto celokupnog utiska ljudi formiraju baš na osnovu tog prvog - kazao je stručnjak za neverbalnu komunikaciju.

Koneri oličenje harizme Burazor je rekao da je za njega oličenje harizme Šon Koneri iz vremena Džejmsa Bonda: - Isto važi i za Džeka Nikolsona. Meril Strip je harizmatska žena dok Šarliz Teron nema nikakvu harizmu iako je prelepa. Anđelina Džoli je bila harizmatična, ali to više nije. Monika Beluči, međutim, jeste harizmatična.

Istakao je i to da je Zelenski i dalje komičar.

- On se zato i oblači u skladu sa tim što je. Nikada nije izašao iz uloge komičara. Ono što sam video od njegovih nastupa ocenio bih kao glumu, ali lošu. U poslednjih nekoliko nedelja je to poboljšano, ali više se trudi da dobro pročita i izgovori tekst nego da pokaže emociju. Odsutan je i nepovezano govori - kazao je Burazor.

Na pitanje da li svetski lideri koji nisu preterano visoki stoje pravo "kao sveće" jer se trude da budu viši, Marko Burazor je rekao:

- Najvažniji su stav i harizma i to mnogo više nego činjenica koliko ste visoki. Putin je visok oko 1,70 m, ali on je bio, ako se ne varam, potpukovnik u KGB-u i njega ne zanima koliko je visok. On je dostigao vrhunac. Ceo svet o njemu govori i jedan je od najmoćnijih lidera. Angelu Merkel ocenjivali smo prema sposobnostima, a ne prema tome koliko je lepa i zanosna. Kod Bajdena moram da se distanciram, jer je nekada bio bolji i od Putina, kad je reč o govoru tela, ali ova verzija Bajdena nažalost ništa ne pokazuje i vidi se da ima nekih zdravstvenih problema. On je bio harizmatski lider, bio je broj 1 kad je reč o harizmi. Osim Putina u Evropi nema drugog harizmatičnog državnika. Nažalost, više nemamo prave lidere. Imali smo (Silvija) Berluskonija, on je bio harizmatični lider, ali koliko je bio dobar državnik, to je nešto drugo. I Angela Merkel je to bila. (Olaf) Šolc mi ne uliva poverenje kao (Gerhard) Šreder. Ljudi vole harizmu, a ona je mešavina stava, uzvišeni dar koji osoba nosi, koja istovremeno čvrsto stoji na zemlji, ali je i opuštena i šarmantna. I Vučić je harizmatičan, jer da nije, ne bi osvojio toliko glasova.

