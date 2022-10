"SAMO OVO BI MOGLO DA NATERA PUTINA DA UPOTREBI NUKLEARKU!" Milutinović: I on je svestan da bi u tom slučaju RUSIJA OSTALA SAMA

Borbe između Rusije i Ukrajine ne jenjavaju, pa je tako rat ušao u 240. dan.

Naime, Rusija pokušava da brzo evakuiše desetine hiljada civila preko reke u Hersonu dok ukrajinske snage nastavljaju sa napredovanjem prema strateškom južnom gradu.

Lokalne vlasti u gradu pod ruskom okupacijom u sredu su ubrzano radile na tome da prebace do 60.000 civila sa desne ili zapadne strane reke Dnjepar na levu ili istočnu stranu.

Petar Milutinović, istraživač Instituta za evropske studije, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakao ove evakuacije ruskog stanovništva, ali i samog rata u Ukrajini.

- Sada se priča o evakuaciji 60.000 iz Hersona, to su Rusi. Međutim, ispostavlja se da je to samo još jedan podsticaj za dalju mobilizaciju i za dalje zagrevanje javnog mnjenja u Rusiji za odbranu otadžbine. Oni su izvršili aneksiju i to su samo oni prihvatili - istakao je Milutinović.

- Čak i da Rusi iskoriste nuklearno oružje, čisto sumnjam da bi jedna država sveta to pohvalila. Oni bi apsolutno bili osuđeni i od svojih saveznika odnosno Indije, Kine, Brazila i od Turske. Ako bi on iskoristio nuklearno oružje on bi zemlju potpuno izolovao iz međunarodnog sistema. Sa druge strane Putinu je to potrebno da bi dodatno mobilisao javno mnjenje za istrajavanje u ovoj borbi s obzirom da će svi sada morati da plate cenu tog rata - rekao je Milutinović.

Velibor Vukašinović, nekadašnji glavni vazduhoplovni inspektor SRJ, generalni direktor JAT-a i vojni pilot, nadovezao se na izjavu Milutinovića i naveo da se ovaj sukob neće završiti nuklearnim ratom, ali da će svakako žrtava biti mnogo.

- Ovo će se primiriti i neće se po meni završiti atomskim ratom. Ovde nažalost ginu mladi ljudi koji su na odsluženju vojnog roka. Nije ni ćudo što beže jer oni ne shvataju smisao ovog rata protiv svojih - rekao je Vukašinović.

