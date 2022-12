KAKO JE KONOBARICA MIKI OJADILA NEMAČKU ZA MILION EVRA: Rekonstrukcija pljačke otkriva važan detalj! SVE JE ISPLANIRALA!

Mirnesa S. koja je ukrala milion evra iz kompanije za transport novca iz Štugarta u kojoj je radila tokom unazad nekoliko dana je tema broj jedan svih regionalnih medija.

Svi se pitaju gde je i kako je uspela da "ojadi" Nemačku za toliko veliki iznos. Rekonstrukcija pljačke koju je počinila donekle daje odgovor na jedno od pitanja.

Naime, informacije do kojih je došao nemački Bild ukazuju na to da je sve bilo isplanirano do najsitnijeg detalja.

Pre svega treba napomenuti to da je Mirnesa sav novac uzela odjedom i samo nestala. Pristup novcu imala je zbog toga što je bila zaposlena u kompaniji.

foto: Printscreen Instagram

Zanimljiva je i lokacija na kojoj je živela. Naime, njen stan nalazio na trećem spratu u neupadljivoj stambenoj zgradi u Kanstatu. Tačnije, samo 250 metara od glavnog ulaza zgrade kriminalističke policije.

Danas je njen stan prazan, a policija je promenila bravu.

Na vratima visi rukom ispisana poruka glavne inspektorke: „Vaša brava je zamenjena! Pravi ključevi su kod policije“.

Bild saznaje da se Mirnesa u ovaj stan uselila na leto 2021. godine, a njena komšinica je novinarima kazala da joj se predstavila kao direktorka jedne od ekspozitura. Kako je navela, Miki je „živela veoma povučeno“.

„Samo sam je ponekad videla kako šeta sa svojim zgodnim partnerom i psom“, dodala je prodavačica.

Nemački mediji, tragajući za dokazima, shvatili su da njeni prijatelji na društvenim mrežama slave Mirnesim poduhvat i rugaju se policiji.

foto: Instagram

Inače, portparol policije je rekao da su dobili brojne prijave o Mirnesi.

„Da. Dobili smo dosta izveštaja. Veliki broj baš za Božić. Ali, očigledno je reč o starim saznanjima i informacijama jer je ona još uvek na slobodi. Očigledno nismo uspeli da joj uđemo u trag“, rekao je portparol.

Policija je na zvaničnoj internet-stranici objavila kako za njeno pronalaženje nudi nagradu u iznosu od 37.500 evra.

„Nagrada je 37.500 evra i osigurana je privatno. Mole se svi koji nešto znaju o 42-godišnjoj osumnjičenoj da se jave kriminalističkoj policiji na telefon +4971189905778“, saopštila je policija u Štutgartu.

Policija navodi da je osumnjičena žena visoka 174 centimetra, i da ima plavo-zelene oči i plavu kosu. Ima nekoliko tetovaža po celom telu, posebno na rukama.

Inače, Mirnesa je postala i svojevrsna internet senzacija. Naime, kako je policija pored snimaka sa nadzornih kamera objavila i fotografije sa Instragrama atraktivne Miki svi su počeli da komentarišu njen izgled. Navodno je pre nego što se zaposlila u kompaniji za transport novca radila kao konobarica u lokalnom kafiću u Štutgartu.

„Za oko“ im je zapalo i to što na svim fotografijama izgleda besprekorno, kao i to što je uvek obučena u novu firmiranu i skupu odeću.

Kurir.rs/Nova