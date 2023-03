"OBARANJE DRONA VATROMET ZA DOČEK ĐINPINGA U MOSKVU!" Stručnjaci upozoravaju: Putin podigao ulog, ali Amerika ima spreman odgovor

Šta se tačno desilo u vazdušnom prostoru iznad Crnog mora na oko 60 kilometara od Krima, kada je oboren američki izviđački dron "MQ-9 Riper", verovatno će ostati misterija, s obzirom na to da i ruska i američka strana imaju dijametralno suprotne verzije.

Iz Pentagona kažu da su ruski piloti prišli blizu njihovoj bespilotnoj letilici i na nju bacili rezervoar sa gorivom, što je oštetilo propeler i srušio ga u more.

Rusi oštro odbacuju te tvrdnje i kažu da se "američki dron srušio zbog oštrog manevra i da nije bilo fizičkog kontakta sa njihova dva aviona", te da su ovo samo, kako su naveli "provokacija i špijunaža".

foto: USAF - William Rio Rosado / AFP / Profimedia

Iz SAD poručuju da će nastaviti svoje izviđačke letove u ovom pojasu, a u ovom trenutku se i dalje ne zna gde je srušeni dron, iako iz neproverenih izvora postoje navodi, pa čak i određeni snimci, koji ukazuju na to da Rusi vrše operaciju izvlačenja Ripera.

Ovu temu su analizirali gosti "Usijanja" Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu i dr Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik na Institutu društvenih nauka i predsednik Foruma za strateške studije.

Obradović je prvo obrazložio tok događaja, te tvrdi da su Amerikanci strovalili dron u more jer nisu imali kontrolu nad njim.

- Za početak, obaranje američkog drona je vatromet za dočekivanje Si Đinpinga u Moskvu. Ne zaboravite da su Amerikanci smaknuli kineski balon, ali ne benzinom ili kerozinom, već su opalili raketu i rekli da špijunski balon ide dole i on je zaista završio na dnu mora. Rusi su napravili jednu lakrdiju, rizikovali su život i samih pilota, ustremili se na taj dron i polili ga kerozinom, a na kraju je došlo do okržnjavanja te letelice. Tada su Amerikanci videli da ne mogu da kontrolišu taj dron, pa su ga jednostavno strovalili u more i aktivirali protokole za uništenje obaveštajnih podataka i opreme koju je dron nosio - započeo je Obradović.

Potom je Cvetićanin rekao da se ovakvi incidenti dešavaju, kao i to da će rat odlučiti poziciju Ukrajine u narednim decenijama.

00:54 AMERIKANCI SU STROVALILI DRON U MORE! Stručnjaci nemaju dilemu: Aktivirali protokole za uništenje obevaštajnih podataka i opreme

- Ovo je rat od presudne strateške važnosti. Dakle u Ukrajini se odlučuje o narednim decenijama svetske međunarodne politike i konfiguracije svetskih odnosa. Kada je situacija takva, potpuno je prirodno očekivati da iskušavaju jedni druge, kako bi videli koliko je ko spreman, ista situacija je i sa letelicama. Ovo nije jedini incident, već je najvidljiviji jer je jedna letelica pala u kontroveznim okolnostima. Imali smo još nekoliko incidenata iznad Estonije, gde je ruski avion isključio svoje senzore, pa je presretnut od strane nemačke i engleske. Takođe imamo ista zbivanja iznad Norveške.

S obziroma na to da su iz Pentagona javili da će nastaviti da šalju letelice na pojas Crnog mora, Obradović je rekao da li bi ponovo mogao da se dogodi incident i kako će reagovati Rusija.

- Poslaće jasnu crtu Rusima, odnosno da ih ne čudi ukoliko ih Amerikanac obori. Ne zaboravite da je Erdogan oborio ruski avion koji je išao za Siriju. Nije mu palo na pamet da se izvinjava Putinu, samo je rekao da taj avion nema šta da radi na turskom vazdušnom prostoru. Ova sada situacije je dosta grđa. Putin pokušava da od Crnog mora napravi rusko more. Međutim, Erdogan će svakako otvoriti Bosfor za američku mornaricu. Najvažnije je to da Amerikanci imaju dva operativna zadatka - rekao je Obradović, pa nastavio:

- Prvi je da se pomogne Ukrajini, a drugi je da se ne dovede do eskalacije. Putin je taj koji diže ulog napadom na bespilotnu letelicu, te se nada da će se svi zastrašiti. Reći će da je spreman da udari, a s druge strane će da kaže kako će odgovori biti još brutalniji. Jedno obaranje, na jedan prikriven način u kojem se pravdaju da nisu oni, pa Amerikanci će pustiti taj snimak da vidi ceo svet.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs