POLICIJA REŠILA SVIREPO UBISTVO LEPE ANASTASIJE: Monstrum pokušao da sakrije tragove jezivog zločina, ali pronađen KLJUČNI DOKAZ

Mladić iz Bangladeša priznao je silovanje i ubistvo mlade Anastasije Rubinske (27) na grčkom ostrvu Kos.

To prenosi grčki portal Protothema.

Najnovije otkriće stiglo je preko SIM kartice mobilnog telefona nesrećne devojke, koja se do skoro smatrala oštećenom, ali se zapravo nalazila u forenzičkim laboratorijama grčke policije. Njenom analizom stručnjaci se nadaju da će pronaći kraj niti koja će dovesti do potpunog rasvetljavanja zločina.

Telo u poodmakloj fazi raspadanja pronađeno je pretprošle nedelje posle šest dana potrage. Anastasija Rubinska je nestala 12. juna. Telo je pronađeno umotano u kese za đubre i pokriveno granjem na jednoj njivi na Kosu. Bilo je to ostrvo na kom je izabrala da radi ovog leta sa svojim partnerom Mihalom Slivinskim sa kojim je bila od svoje 18. godine.

Njen nestanak alarmirao je vlasti ostrva koje su za glavnog osumnjičenog proglasile mladića (32) iz Bangladeša. U prvi mah nije priznavao da je ubio devojku prelepog osmeha koja je volela život i putovanja na razne destinacije.

Razgraničavanje nestanka i brutalnog ubistva Anastasije i dalje predstavljaju misteriju pošto je još nejasan motiv ubistva.

Anastasija je poslednji put snimljena sigurnosnom kamerom u ponedeljak 12. juna nešto posle 19 časova kako sama kupuje hranu iz ćevabdžinice u Marmariju i odlazi. Sat i po kasnije sigurnosna kamera mini pijace koja se nalazi na seoskom putu ispred Marmarija snima mladu ženu koja izlazi iz prodavnice kupivši nekoliko stvari i pivo. Na istom snimku se vidi kako sama sedi na terasi, a zatim upoznaje grupu od četiri Pakistanca.

Bilo je 21.30 kada je druga kamera snimila Anastasiju kako se sastaje sa osumnjičenim Bangladešaninom sa kojim je imala kratak razgovor pre nego što je sela na njegov motocikl kojim su se zajedno odvezli. Iz analize snimka proizilazi da to nije prvi put da se Anastasija susrela sa njim i to je jedna od misterija slučaja. Slivinski (28) tvrdi da ni on ni mlada Poljakinja ne poznaju tog čoveka.

PORUKE I TIŠINA

Nije prošlo nekoliko minuta, a Anastasija je poslala SMS svom dečku saopštavajući mu da se nešto čudno dešava i istovremeno mu šaljući i oznaku lokacije na kojoj se nalazi. Prema svedočenju mladića iz Pakistana, cimera osumnjičenog, Bangladešanin je bio u alkoholisanom stanju. Pakistanac je rekao da nikada ranije nije video devojku.

Osumnjičeni i Anastasija napustili su kuću nakon što je njegov cimer hteo da spava. Sedeli su u dvorištu dok oko 22.30 nisu otišli. Pakistananac je svedočio da je čuo motocikl Bangladešanina kojim su verovatno i otišli dok je tada nesrećna Anastasija navodno poslala drugu poruku svom partneru rekavši mu da je ipak sve u redu.

Tačno vreme odlaska bilo je misterija za nadležne pošto kamera koja je snimila njihov ulazak u kuću nije uhvatila i trenutak kada su izašli. Na kraju su istražitelji pronašli snimak. Bangladešanin i Anastasija su viđeni u 22.30 kako sedaju na motocikl i odlaze u nepoznatom pravcu.

Od tada niko više nije video Anastasiju živu osim Bangladešanina koji je sada optužen za kidnapovanje i silovanje, ali i ubistvo iz nehata.

Nešto pre jedan ujutru Pakistanac se budi i shvata da se njegov cimer nije vratio kući. Odmah ga zove jer je zabrinut da je slupao motocikl, želeći da proveri da li je dobro, ali mobilni telefon Bangladešanina je isključen. Bangladešanin je međutim ušao u kuću u 1.04 sati, uzeo kese za otpatke, a onda ponovo otišao.

Slivinski, koji je bio zabrinut jer Anastasija nije odgovarala od poslednje poruke, više puta je zove u potrazi za njom, ali joj je telefon isključen. Aktivirajući aplikaciju dostupnu na njegovom mobilnom telefonu locira poslednji trag Anastasijinog uređaja u blizini Tigakija. Oznaka je pokazala oko dva kilometra udaljenosti od lokacije sa koje mu je ranije poslala poruku da je "sve u redu" i četiri kilometra od mesta gde je kasnije pronađeno njeno telo.

Bangladešanin se vratio kućiu 4 ujutru i zaspao. Kad se Pakistanac ujutru probudio video je cimera kako spava i njegovu odeću prekrivenu zemljom, slamom i travom.

NESTANAK I POTRAGA

Slivinski u utorak ujutru prijavljuje nestanak Odeljenju za bezbednost Kosa i odmah se pokreće velika operacija kako bi se Anastasija locirala. Posle nekoliko sati trojica Bangladešanina i dvojica Pakistanaca dovedeni su u Odeljenje bezbednosti ostrva, a 32-godišnjak je uhapšen pod optužbom za otmicu.

Mladić se od početka smatra glavnim osumnjičenim jer stalno upada u kontradiktornosti, a službenici policije kod njega pronalaze avionsku kartu za Italiju sa datumom polaska dan posle nestanka Anastasije. Izdavanje karte opravdava time da ide na krštenje rođaka u Bergamo, ali je njegov cimer svedočio da nije znao za ovo putovanje.

Službenik jedne kompanije za obezbeđenje pronalazi u subotu Anastasijin mobilni telefon u napuštenoj kući u Marmariju. Nedostaje SIM kartica, koja je uklonjena, dok su u policijskom upadu u kuću dvojice stranaca pronađeni Anastasijin DNK i kosa. Ne nalaze tragove koji upućuju na nasilje. S obzirom na to da nalaze i snimak procenjuju da Anastasija nije ubijena kod kuće. Na rukama i vratu osumnjičenog ima svežih tragova koji upućuju na borbu, ali on tvrdi da su to posledice poljoprivrednih poslova.

Sav genetski materijal pronađen u kući i na rukama uhapšenog šalje se na detaljnije ispitivanje. Rezultati stižu ubrzo. Iz analize genetski materijal je pronađen u noktima žrtve i rezultat DNK testa je pokazao da pripada 32-godišnjem Bangladešaninu.

POKUŠAJ BRISANJA DATOTEKA

Bangladešanin je uspeo da izbriše podatke sa svog mobilnog telefona koji je povremeno stavljao u režim letenja dok je navodno na internetu pretraživao aplikacije koje sa memorijske kartice brišu rute kojima je išao njen vlasnik, međutim, nije znao je da policija ima mogućnost da povrati sve izbrisane datoteke.

Vlasti procenjuju da je Anastasija ubijena u polusrušenoj zgradi u blizini močvare gde je njeno telo pronađeno u nedelju popodne. Na putu od kuće do mesta gde je pronađena mrtva, policija je pronašla cipelu, dve majice i cigarete devojke. Nisu našli farmerke i njen donji veš.

Smatra se mogućim da je u toj kući izgubila svest i da ju je osumnjičeni potom odneo u močvaru gde je pronađeno njeno telo, a poslednja otkrića bila su da je njeno telo prekrio kesama za đubre i motociklom odvezao do mesta gde ga je ostavio.

Telo nesrećne Anastasije bilo je u poodmakloj raspadanju i pronađeno je umotano u čaršav i dve kese za đubre i "sakriveno" ispod granja i trave iza jednog žbunja. Žrtva je imala lisice na rukama, njeno golo telo imalo je modrice i povredu glave, dok je mrtvozornik Panajotis Kotrekospo utvrdio da se radi o gušenju i nasilnoj smrti davljenjem za koje se do sada ne zna da li je došlo do užeta ili od ruke.

Anastasijin mobilni telefon je poslat u forenzičke laboratorije na dalju analizu koja je pokazala da je Bangladešanin izbrisao fotografije i sve pozive koje je uputila u noći ubistva.

(Kurir.rs/Telegraf)