ATOMSKA BOMBA NIJE TREBALO DA PADNE NA HIROŠIMU?! Mlakar: Cilj su bili industrijski, nenaseljeni centri, ali na nebu se desilo OVO

Povodom holivudskog filma "Openhajmer" koji trenutno puni beogradske bioskope, urednik TV Front, Andrej Mlakar govorio je o kontroverznom naučniku gostujući u emisiji Puls Srbije.

- Bio je vizionar i bio je pionir. Sa njim se moglo razgovarati o svemu, o filozofiji, nauci, fizici, hemiji. Samo o jednoj stvari nije znao ništa, a to je sport. Viziju je imao dok je bio na stručnom usavršavanju u Nemačkoj kada je video to nacističko ludilo i predosetio zla koja će ono doneti. Tada je počeo rad na atomskoj bombi kao odlučujućem oružju za borbu portiv nacizma, međutim pokajao se kada je shvatio da će to oružje biti upotrebljeno za masovno uništenje - rekao je Mlakar.

Osvrnuo se i na samu tragičnu eksploziju u Hirošimi:

- Postoji jedno tumačenje kaže da je Amerika spremala masovnu invaziju kada joj je preostalo je da se obračuna sa Japanom, Procena je bila da bi izgubili 100.000 američkih vojnika. Japanci su odbijali svaki dogovor i svaki ultimatum. Hteli da se bore do poslednjeg čoveka. Kao opravdanje za upotrebu atomske bombe Amerikanci navode izbegavanje tolikih ljudskih žrtava tj. američkih vojnika.

Kako kaže, prvobitni plan je bio da bomba padne na industrijske nenaseljene ciljeve, ali da su meteorološki uslovi to onemogućili zbog čega je stradala Hirošima.

- Cilj su bila industrijska nenaseljena mesta, međutim taj dan je iznad Japana bilo oblačno. Tražili su rupu u oblacima koja se pojavila upravo nad Hirošimom - rekao je Mlakar.

