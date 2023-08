"RUSIJA JE UŠLA U UKRAJINU ZBOG OTIMAČINE I PLJAČKE" Srbislav Flipović: Napali su im svetinje, naravno da će se braniti SVOM SILOM

Iako iz Rusije i sa zapada ne stižu identične informacije o napredovanju ukrajinske kontraofanzive saopštenja su usaglašena u oceni da ona ne napreduje onakao kako se očekivalo.

Na temu ukrajinske kontraofanzive govorio je u emisiji Usijanje Srbislav Filipović - politički analitičar.

- Intenzitet same kontraofanzive je opravdao očekivanja, ali rezultati nisu onakvi kakve smo očekivali. Ukrajini nedostaju određene komponente da bi mogla snažnije da deluje. Ima nekih probijanja na frontu, ali to svakako nije dovoljno. Ruska vojska je dobro ukopana na odbrambenim pozicijama na teritorijama Ukrajine koje je okupirala i nije realno očekivati da se oni tako brzo probiju. Trebaće mnogo vremena, oružja, napora i volje da bi Ukrajina postigla željene rezultate - rekao je Filipović.

Istakao je da je ono što je Ukrajini najpotrebnije - avijacija.

RAT NE DOBIJA BROJČANO JAČI NEGO ONAJ KOJI SE BRANI! Srbislav Flipović: Rusija je ušla u Ukrajinu zbog otimačine i pljačke!

- Nedostaje im avijacija pre svega. Vojni analitičari smatraju da kada bi došlo do isporuke F16 aviona i obuke pilota da bi to dalo jedan ozbiljniji ishod kontraofanzivi. Istorija nas uči da sila koja napadne jednu suverenu državu i ne dobije rat blic krigom, ona ga uglavnom gubi. Istorija nas, takođe, uči da rat ne pobeđuje onaj ko je brojčano jači nego onaj ko se brani, jer on ima mnogo jači motiv. Neko napada vaše svetinje i vaš narod i onda to branite svom silom. Onaj ko okupira on je došao iz interesa. On ne voli taj narod. Rusija je ušla u Ukrajinu zbog ukrajinskih resursa, zbog otimačine i pljačke.

