DEČAK UBICA VRIŠTAO KAD JE SAZNAO DA NIJE OSLOBOĐEN Majka deteta koje je ubio konačno može mirno da spava

Odbor za uslovni otpust odbio je u sredu zahtev Džona Venablesa (41) da bude pušten iz zatvora samo nekoliko dana nakon što je tvrdio da je "potpuno rehabilitovan".

Nakon što je saznao da mu je zahtev odbijen Džon je u zatvoru reagovao vrlo burno.

"Počeo je da vrišti i bio je vrlo uznemiren", rekao izvor iz zatvora

Venablesu, jednom od dvojice dečaka osuđenih za brutalno ubistvo dvogodišnjeg Džejmsa Bulgera 1993. godine, odbijen je zahtev nakon što su zvaničnici rekli da veruju da je i dalje opasan po okolinu.

Majka dvogodišnjeg Džejmsa podržala je odluku suda.

Džon, koji je u vreme ubistva imao samo deset godina, zajedno sa još jednim drugom ukrao je dvogodišnjeg Džejmsa iz šoping centra, a zatim su ga mučili i ubili. njegovo telo su 1993. godine ostavili pored puta.

Džon je prvo pušten iz zatvora 2001. godine ali se otad dva puta vratio iza rešetaka jer je pravio seksualne fotografije dece. Upravo zbog toga sud je smatrao da nije bezbedno da Venables slobodno hoda ulicama.

"Molila sam se da pravda za mog Džejmsa bude zadovoljena. To što su ga ostavili iza rešetaka i nisu dozvolili da izađe je najbolja stvar koja mi se dogodila u poslednjih 30 godina", rekla je Džejmsova majka Denis.

Ona je zatim dodala da je to bio veliki dan za njih i da posle dugo vremena konačno može mirno da spava.

foto: Printscreen YT

"Želim da više nikad ne ugleda svetlost dana. Nikada to ranije nisam rekla, ali to zaista mislim. On je zbog svojih postupaka pokazao da nije bezbedan za okolinu", rekla je Denis.

Venables i njegov vršnjak Robert Tomson bili su dečaci od deset godina kada su oteli, mučili i ubili Džejmsa u Merzisajdu u Engleskoj.

Džon i njegov prijatelj Robert odveli su dečaka iz tržnog centra. Par je mučio i ubio Džejmsa, čije je telo pronađeno pored železničke pruge.

Proglašeni su krivima za otmicu i ubistvo dečaka 24. novembra 1993. godine, čime su postali najmlađe osobe koje su osuđene zbog ubistva za 250 godina.

Obojica su puštena u junu 2001. godine iz ustanove za mlade prestupnike sa novim identitetima nakon što je zaključeno da više nisu u opasnosti za javnost.

Džonov identitet menjan je dva puta nakon što je rekao prijateljima da je osuđeni ubica.

4. marta 2019. objavljeno je da će Venables zadržati svoju anonimnost nakon što je sudija presudio da će ga to zaštititi od "ozbiljnog nasilja".

U svojoj želji da otkriju njegov identitet, advokati Ralfa i Džimija Bulgera su tvrdili da su određeni detalji o ubici i njegovom životu "opštepoznati" i lako dostupni na internetu.

Međutim, to je odbijeno, a nadležni su rekli da je ona na snazi da zaštiti Venablesa od "ubijanja".

Venables se trenutno nalazi u zatvoru maksimalne kategorije A nakon što je uhvaćen sa gnusnim slikama zlostavljanja dece nakon strogo tajne policijske operacije.

