"ONI KOJI SU SE ULJULJKALI U MOĆI - SAD SHVATAJU!" Nekadašnji dopisnik "Politike" iz Moskve: Ovim okidačem RAT SE PRELIVA NA SVET

Na Crvenom moru nikada nije bilo opasnije.

foto: Iranian Army Office / Zuma Press / Profimedia, Planetpix / Alamy / Alamy / Profimedia, Shutterstock

Dok Sjedinjene Američke Države formiraju multinacionalnu koaliciju u Crvenom moru radi bezbednosti plovidbe, napadi jemenskih Huta na tankere, teretnjake i druga plovila eskaliraju, a kompanije i brodovi zaobilaze ključnu rutu preko Sueckog kanala, u regionu u kojem situacija preti da se pretvori u novi rat.

foto: Peter Hermes Furian / Alamy / Alamy / Profimedia

KRIZA U CRVENOM MORU foto: AP/Hani Mohammed Da li je Crveno more nova goruća tačka i poprište novih sukoba koji se šire van Pojasa Gaze, da li su SAD opravdano uperile prst u Iran, koliko kriza u Crvenom moru preti svetskoj ekonomiji, pa planeti sada sledi novi skok cena nafte i hrane?

"Činjenica je da su dešavanja u Gazi, mogla da se preliju šire od toga. Dešavanja u Crvenom moru su upravo to prelivanje", rekao je nekadašnji dopisnik "Politike" iz Moskve Slobodan Samardžija za Kurir televiziju.

foto: Kurir tv

On je ukazao na to da je problem sa Crvenim morem njegov specifični oblik, te je taj prolaz lako zatvoriti i njime upravljati.

- Taj prostor je tako delikatan da svako može da ga zatvori. Pokušavaju da spreče Amerikance, a to je pre svega njihov rat, i nastoje da ih izbace iz ovog rata... Svet se podelio na više tih jakih igrača, koji mogu drugačije da kroje planetu - istakao je Samardžija.

Huti su najavili da će napadati na svakih 12 sati, kao i da će potopiti flotu na čelu sa Amerikom i da će "Crveno more pretvoriti u groblje savezničkih brodova".

Ukoliko se to dogodi, da li je sukob Amerike i Irana neminovan, s obzirom na to da SAD već upiru prstom u Iran koji podržava jemenske pobunjenike?

Gostujući u jutarnjem programu "Redakcija" on je izneo mišljenje o tome da li se Amerika može izbaciti iz ovog sukoba, nakon pretnje Huta. Samradžija smatra da se SAD rasula na više strana što je rezultat njihovog sudelovanja u ratu u Ukrajini.

04:19 CRVENO MORE JE OKIDAČ PRELIVANJA SUKOBA NA CEO SVET! Samardžija ukazao na NAJVEĆU OPASNOST PO SAD:

- Ako se Amerika suoči sa Iranom na konkretniji način to bi povuklo i druge zemlje, ne da se približe Iranu, nego da kažu, ako mogu oni, možemo i mi... Većina tih država teži da se učlani u BRIKS... E, to je problem kod Amerikanaca. Oni ne mogu da se raspu na toliko bojišta. Toliko angažovanje u Ukrajini smanjilo je njihove kapacitete da se angažuju negde drugde - rekao je, istakavši najveću opasnost za SAD:

- Pri tome, sve ovo se dešava bez Tajvana i Kine - a to je najveća opasnost za SAD. Kina je vrlo oštro upozorila SAD da ne smatraju da je to teritorija koju oni mogu da kontrolišu, do sada te stvari nisu mogle tako oštro da se kažu - ukazao je Samardžija.

foto: Shutterstock

Nije kritično samo na Bliskom Istoku, prema njegovim rečima, Evropa je takođe u gorućem problemu.

- Ovo će se pojaviti i u Evropi, Poljska je jedan primer. Mađarska je počela da se ponaša na svoj način. Poljska ima interes u Ukrajini i želi da postane jedna od najjačih sila u EU. Prema tome, polako, izbacuju SAD iz glavne igre. Ne zbog slabosti SAD-a, nego zbog jačanja drugih država... - rekao je.

foto: Youtube/Radio M

Zaključio je da je došao kraj "velikih" koji su bili jaki nauštrb malih i slabijih - i silili se na osnovu zaostavštine iz nekadašnjih kolonija.

- Došlo je do vrhunca kada je nešto moralo da se promeni... Svi oni koji su se uljuljkali u svojoj moći, to su, pre svega Zapadna Evropa i SAD, shvatili su da je to bilo sastavljeno na klimavim osnovama i da je taj liberalni kapitalizam zasnovan na energentima iz drugog sveta i da je to bogatstvo koje su oni sakupili - tuđe, koje su oni prigrabili na ovaj ili onaj način, pumpajući iz kolonija, a zatim na neokolonijalizmu... Došlo je do toga da je moralo da pukne... Ceo sistem se polako kruni, a SAD nemaju više onu funkciju koju su imali... Sada su voljne da se odreknu NATO-a, ali ne i saveza sa Britanijom i Australijom... - rekao je.

