"AKO RUSIJA IMA ISTI CILJ KAO NA POČETKU RATA, ONDA GA NEĆE OSTVARITI" Sagovornici Kurir TV: Polomili su zube na Kijevu (VIDEO)

Od semog oktobra, kada je eskalirao sukob na Bliskom istoku, kao da je rat u Ukrajini bačen u senku.

Međutim, Rusija je proteklih dana pokrenula veliki broj raketnih napada širom Ukrajine, a na snazi je upozorenje za vazdušnu opasnost.

foto: Printscreen/Twitter/Volodymyr Zelenskyy

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su komentarisali aktuelne događaje u Ukrajini jesu Ivan Miletić stručnjak za odbranu i bezbednost Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije.

Zoronjić je obrazložio da li se slaže sa izjavom francuskog generaa da bi Moskva mogla da pobedi Kijev ove godine, te da je Putin dosta radio na osnaživanju vojnih snaga, a da je Zapadna pomoć Ukrajini pod znakom pitanja:

- Pa zavisi od toga šta su vojni ciljevi Rusije, moraće da koriguje svoje vojne ciljeve, ukoliko želi da ih ostvari. Ako je vojni cilj i dalje denacifikacija, demilitarizacija, oni to ne mogu ostvariti, jer smo videli da je to više priča za rusku javnost nego ono što oni žele da ostvare u Ukrajini. Već su probali da uđu u Kijev, ali nisu uspeli. Ne znam kako bi mogli da ostvare celu pobedu na taj način, ali svakako da mogu da ostvare pobedu na neki drugi način. Svakako da je Rusija sila koja je nadmoćnija, i svakako da je Ukrajina tu gde jeste samo zato što dobija i dalje neki vid pomoći. To jeste sve povezano.

13. Januara očekuju nas izbori na Tajvanu, pa se dosta diskutuje na koji način će rezultat tih izbora da utiče na odnos Kine i SAD, s obzirom na to da postoje glasine da Kina pokušava na različite načine da utiče na izbore jer postoje kandidati koji su naklonjeniji tezi da Tajvan jeste deo Kine.

Pa je Miletić obrazložio na koji način će pomenuti izbori odrediti odnos Kine i Amerike:

- Odnosi između velikih sila su retko definisani rezultatima izbora, a naročito na nekoj trećoj teritoriji. Njihovi odnosi su definisani prvenstveno njihovim ekonomskim odnosima, a s druge strane sa njihovom idejom za saradnju, a ono gde jeste problem je to što ulazimo u svet protekcionizma. To nam daje signale da smo u 30-tim godinama. Poslednjih godina smo svedoci da mnoge zemlje uvode mere zaštita tržišta, odnosno težnjom da se što više proizvodi na sopstvenoj teritoriji. Tu leži opasnost. Realno mislim da rezultati izbora na Tajvanu neće ništa promeniti u odnosu velikih sila.

