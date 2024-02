OGROMNI ASTEROID PRIBLIŽAVA SE ZEMLJI: Oglasila se NASA, evo šta se očekuje i ima li razloga za BRIGU! VIDEO

Veliki „potencijalno opasan asteroid" širok onoliko koliko je visok Empajer stejt bilding, ili kao stadion, trebalo bi da proleti pored Zemlje u petak. Procenjuje se da ovaj asteroid, nazvan 2008 OS7, ima između 210 i 500 metara u prečniku, prema podacima Nasinog Centra za proučavanje objekata blizu Zemlje (CNEOS).

Asteroid će proći pored Zemlje na udaljenosti od oko 0,01908 astronomskih jedinica, ili na oko dva miliona kilometara. Najbliži u tom preletu biće u popodnevnim satima 2. februara, i proći će pored Zemlje brzinom od oko 18,2 kilometra u sekundi.

Asteroidi su komadi stena preostali od formiranja Sunčevog sistema, od kojih se većina nalazi u asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera. Većina asteroida je prilično mala, ali neki su ogromni; najveći se zove Cerera i ima oko 1.000 kilometara u prečniku. Povremeno, Jupiterova gravitacija ili sporadični sudari „bacaju" neke od ovih asteroida u unutrašnji Sunčev sistem, „šaljući" ih tako da lete pored Zemlje.

Asteroid 2008 OS7 je klasifikovan i kao „Objekat blizu Zemlje“ (NEO) i „potencijalno opasan asteroid“ (PHA) zbog svoje veličine, ali i toga – koliko će se približiti Zemlji. Kao NEO se definišu objekti kao da se nalaze unutar 50 miliona kilometara od Zemlje, sa 31.000 objekata Sunčevog sistema koji spadaju u ovu kategoriju.

„Potencijalno opasan asteroid (PHA) je onaj koji ima orbitu koja seče Zemljinu orbitu oko Sunca za manje od 0,05 astronomskih jedinica, a to je nešto više od 7,2 miliona kilometara. „Nisu svi NEO potencijalno opasni, ali svi opasni objekti su NEO", rekao je Martin Barstou, profesor astrofizike na Univerzitetu Lester u Velikoj Britaniji.

Zemlja će, međutim, ostati bezbedna, i nema pretnji od OS7 i eventualnog sudara.

„Asteroid 2008 OS7 je veoma mali i njegova se orbita seče sa Zemljinom, a klasifikovan je kao potencijalno opasan asteroid (PHA)“, rekla je Minjae Kim, istraživač sa Univerziteta Varvik.

„Ne moramo previše da brinemo o tome jer ovaj asteroid neće ući u Zemljinu atmosferu, iako se približava. U našem Sunčevom sistemu postoji više od milion asteroida, od kojih je približno 2.350 asteroida klasifikovano kao PHA.

Sledeći značajan pristup Zemlji nekog od asteroida klasifikovanih kao PHA – biće 99942 Apopis i to 14. aprila 2029. godine. Za one koji vole da posmatraju nebo, 2008 OS7 će biti razočaravajuće teško uočiti. Inače, on obiđe orbitu oko Sunca svaka 962 dana.

„Svrstavamo ga u kategoriju malih do umerenih asteroida, otprilike jednakih veličini fudbalskog terena. Nažalost, takvi asteroidi su generalno previše slabi da bi bili otkriveni trenutno dostupnim tehnikama istraživanja, tako da ih je veoma teško videti golim okom. Jedini asteroidi koji su vidljivi golim okom su Palas i Vesta, i koji su prečnika od oko 500 kilometara“, kaže Kim.

Kurir.rs/RTS