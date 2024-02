ČARLS OBOLEO OD RAKA A MORAĆE JOŠ GODINAMA DA VLADA, BRITANIJA U KRIZI! "Separatisti preuzeli vlast u Severnoj Irskoj" ZAKUVAVA SE

Sada je jedno od glavnih pitanja šta će se dogoditi u slučaju njegove smrti, kao i kako će izgledati sve s obzirom na to da znamo da je već sve unapred pripremljeno.

Šta je operacija "Most Menaj" koja stupa na snagu u slučaju kraljeve smrti, ali i o kakvoj je bolesti reč, voditeljka jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV Olja Lazarević razgovarala je sa prof. dr Zoranom Džamićem, specijalistom urologije i direktorom Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije, kao i heraldičarem Ljubodragom Grujićem.

- Koliko sam ja shvatio, on je u savršenom stanju da obavlja svoje dužnosti i dalje. Mislim da neće doći ni do kakve abdikacije, niti će on delegirati svoju dužnost na neku vrstu regentstva, mada postoji za to sistem kako se to radi. Dakle, u slučaju u Britaniji, nasleđe automatski ide u trenutku smrti suverena, na njegovog najstarijeg sina, ako postoji. Ako ne, onda najstarija ćerka, kroz specijalne vrste zakona, automatski postaje kraljica. Do krunisanja dolazi značajno kasnije, kao što smo videli u slučaju skoro preminule kraljice Elizabete. Kralj Čarls je krunisan tek u maju prošle godine, nekoliko dobrih meseci kasnije. U slučaju njegove smrti, princ Vilijam automatski postaje kralj. To je prosto takav monarhizam uređen - rekao je Grujić.

02:14 ČARLS ĆE MORATI JOŠ GODINAMA DA VLADA, BRITANIJA JE U KRIZI! Heraldičar Grujić: Princ Vilijam sasvim drugačije shvata VLADAVINU

- U Britaniji je kralj i glava anglikanske crkve. Zamislite da to postoji kod nas, plus da je to i državna crkva. Već sad imamo najava da će budući kralj Vilijam dosta smanjiti sopstveni rad unutar crkve i to će ostaviti utisak na konzervativniju populaciju. Sigurno će mu biti rečeno da ne daje takve izjave. Ipak, većina Britanaca su agnostici, pa samim tim liči da će njegova monarhija biti manje skupa - dodao je Grujić.

- Britanija je tako napravljena da se skoro veštački na njihovo zadovoljstvo održava monarhija. Oni vole ceremoniju, smatraju da je to deo civilizacije i ako to Vilijam uskratio, pitam se koliko će dobro reagovati široka britanska javnost, posebno u Severnoj Irskoj gde je prvi put premijerka došla iz redova Šin Fejna, nekada terorističke, danas političke organizacije. Britanija je u procesu menjanja sebe, nije stabilokratija. Iz svega toga kralj Čarls će ostati na prestolu i da će ovo biti sanirano. Očekujem još nekoliko godina njegove vladavine.

