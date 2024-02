"GDE STATI? HOĆE LI TO BITI KIJEV? DA, VEROVATNO, TO JE RUSKI GRAD": Medvedev se oglasio o "drugoj fazi razvoja" rata u Ukrajini

Dmitrij Medvedev, bivši ruski predsednik i premijer i bliski saveznik aktuelnog predsednika Vladimira Putina, danas je rekao da bi za ratne ciljeve Rusije "moglo da bude potrebno stići do Kijeva".

Ruska vojska je pokušala da osvoji Kijev u prvim nedeljama invazije, ali su se Ukrajinci uspešno odbranili.

Medvedev je, odgovarajući na pitanje ruske agencije Tas o "geografskim granicama specijalne vojne operacije", kako službeni Kremlj i dalje naziva totalni rat koji je Rusija pre dvije godine pokrenula protiv Ukrajine, rekao da "sukob možda neće biti ograničen na trenutnu fazu".

- Gde stati? Ne znam. Mislim da ćemo s obzirom na ono što sam rekao ranije o nužnosti stvaranja bezbednosnog kordona, morati puno i teško da radimo. Hoće li to biti Kijev? Da, verovatno bi trebalo da bude Kijev. Ako ne sada, onda kasnije, verovatno tokom neke druge faze razvoja ovog sukoba - rekao je Medvedev, koji je sada zamenik predsedniak Saveta bezbednosti Ruske Federacije.

Dmitrij Medvedev foto: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Tas je poreneo da je Medvedev izneo dva argumenta za dolazak ruske vojske u Kijev.

- Kao prvo, to je ruski grad. I drugo, iz njega dolazi međunarodna pretnja postojanju Rusije. Iako je Kijev u osnovi ruski grad, njime upravlja međunarodna ekipa protivnika Rusije na čelu sa SAD. Oni koji tamo formalno obavljaju funkcije su figure koje nemaju ni savesti ni straha za budućnost svoje države. Sve se odluke donose s druge strane okeana i u sedištu NATO. To je apsolutno očigledno. Zato da, može to da bude i Kijev - rekao je Medvedev.

Na pitanje treba li Ukrajina da ostane nezavisna država nakon "specijalne vojne operacije", Medvedev je rekao da "ako kao rezultat svega što se događa nešto ostane od Ukrajine, takva država verovatno ima šanse za ostanak, iako ne baš velike".

foto: Printscreen

"U svakom slučaju to nije pitanje za danas, naravno, ali biće na dnevnom redu nešto kasnije. Ne znam šta će ostati u ovoj teritorijalnoj celini, ne mogu to sada da zovem državom. Možda oblast Lemberg, sa središtem u gradu Lembergu ako se Poljska ili neke druge oblasti za to zauzmu. Ali ovo je komplikovan proces, ne samo vojni nego i politički. I ne samo vojne snage, ne samo vojska nego i ljudi koji nastanjuju te zemlje treba da igraju ulogu ili kažu svoju reč u tom procesu - zaključio je Medvedev.

(Kurir.rs/Index/Tass/Preneo: N. V.)