"PUTIN KREĆE NA MOLDAVIJU"! Bivši direktor CIA: Nema sumnje da se Rusija neće zaustaviti u Ukrajini

Dejvid Petreus, bivši direktor CIA i bivši komandant američkih trupa u Avganistanu i Iraku, upozorio je da je Moldavija "na nišanu Vladimira Putina".

On je izneo to mišljenje s obzirom na to da je u Pridnjestrovlju stacionirano oko 1.500 ruskih vojnika.

Petreus je u intervjuu za Si-En-En rekao da ako Rusija pobedi u Ukrajini, Vladimir Putin se neće zaustaviti na tome.

"Nema sumnje da se Putin neće zaustaviti u Ukrajini. Pitanje je koliko će im trebati da regenerišu svoje (vojne) snage da se rasporede negde drugde? Svakako, Moldavija će biti na nišanu. Uostalom, ima ih još oko 1.500. Ruske trupe u tom pojasu zemlje, Pridnjestrovlju, u Moldaviji“, rekao je bivši šef CIA.

U isto vreme, Petreus, penzionisani general američke vojske, rekao je da bi Putin mogao da skrene pažnju na baltičke države.

"Njegov cilj je uvek bio da ponovo stvori što je moguće više bivšeg Sovjetskog Saveza ili možda čak i bivše carske imperije, sa njim (Putinom) kao carem“, rekao je Petreus.

Estonska spoljna obaveštajna služba je pre godinu dana upozorila da bi Rusija mogla da izvrši "verodostojan vojni pritisak” na baltičke države i da ih Rusija smatra "najranjivijim delom NATO-a”.

Nedavno je Kancelarija za reintegraciju Vlade Republike Moldavije saopštila da pomno prati situaciju u Pridnjestrovskom regionu, nakon upozorenja da bi Tiraspolj 28. februara mogao da zatraži od Moskve da se pridruži separatističkom regionu sa Ruskom Federacijom.

Kurir.rs/CNN