LEDENI TALAS STIŽE NA BALKANU: Pola metra snega napadaće u ovim delovima regiona!

Balkansko poluostrvo nalazi se pod uticajem veoma snažnog ciklona sa severnog Jadrana. Veći deo poluostrva nalazi se u prednjem sektoru, uz snažna južna strujanja i juz fenski efekat vetra, koji je najizraženiji u Srbiji, uz temperature do 24°C. Istovremeno, sever Vojvodine nalazi se u hladnom sektoru ciklona, uz temperature u Subotici od samo 5°C, a zbog košavske situacije u Negotinu je 3°C. U noći pred nama obilne padavine zahvatiće naš region.

Već u noći ka suboti i tokom subote veoma obilna kiša i pljuskovi sa grmljavinom zahvatiće Sloveniju i severozapad Hrvatske, ali i oblast Jadrana, Dalmaciju i Crnu Goru. U oblasti Jadrana očekuju se snažne grmljavinske oluje, pri čemu bi palo i više od 200 milimetara kiše po kvadratnom metru. Očekuju se poplave i bujice, a olujno jugo sa udarima od 100 km/h, podizaće višemetarske talase.

foto: Shutterstock

Na severozapadu Balkana u subotu i pola metra snega. U subotu tokom dana jako zahlađenje zahvatiće Sloveniju i Gorski Kotar u Hrvatskoj, pri čemu će kiša preći u veoma obilni sneg. Najobilniji sneg očekuje se na severu i na zapadu Slovenije, potom i u ostalim predelima, a do večeri kiša će preći u sneg i na severu i severozapadu Hrvartske.

I dok će u ovim predelima temperatura u subotu tokom dana biti oko 0°C, u Srbiji se očekuje pravo prolećno vreme, uz temperature i do 23°C, jer će se naše područje nalaziti u toplom sektoru ciklona i u sistemu užnog strujanja, uz fenski efekat vetra.

Na području Slovenije i na severozapadu Hrvatske očekuje se da padne od 20 do 40 centimetara snega, lokalno u Sloveniji i u Gorskom Kotaru i više od pola metra. Prema vremenskoj prognozi, ovo zahlađenje, uz prodor hladnog fronta u noći ka nedelji i tokom nedelje doneće drastično zahlađenje i Srbiji, uz pad temperatura i za 20 stepeni, pri čemu će one u nedelju biti od 0 do 4°C. Očekuju se kiša, susnežica i sneg, ali slabog intnziteta i bez značajnih padavina.

foto: Facebook

Inače, pored Slovenije i severozapada Hrvatske, veoma obilni sneg očekuje se i širom oblasti Alpa. U ovom času ledena vazdušna masa sa severa Evrope prodrla je do centralne Evrope i Alpa, uz polarno zahlađenje. Istovremeno, u prednjem delu ciklona preko našeg područja struji veoma topla vazdušna masa sa severa Afrike i Mediterana, uz temperature i do 24°C. U nedelju će se ova ledena vazdušna masa preko Panonske nijzije spustiti i do našeg područja, ali u blažem obliku.

Inače, smirivanje vremena i stabilizacija očekuje se u našrem regionu u nedelju, a obilniji sneg tada se očekuje samo na severu Crne Gore i na jugozapadu Srbije, pri čemu bi palo do 20 cm snega.

Kurir.rs/Telegraf.rs