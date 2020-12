GRADILI 11 KM AUTOPUTA 7 GODINA, ZATVORILI GA POSLE 5 DANA: EU razočarana, tim tempom BiH će trebati 27 godina za završetak VIDEO

Ispostavilo se da preduzeće zaduženo za novu deonicu autoputa nije dobilo upotrebnu dozvolu, pa je njegova upotreba predstavljala rizik za sve one koji su se usudili da voze u tom pravcu.

"Donieli smo rešenje kojim zabranjujemo upotrebu objekta jer je to za nas i dalje objekat u izgradnji i tako će ostati sve dok ne dobiju dozvole", rekao je za lokalne medije Ejub Salkić, glavni građevinski inspektor Federacije BiH.

Sporni objekat je dienica autoputa u pravcu od Sarajeva prema severu BiH i nastavak je ranije izgrađenog autoputa od glavnog grada BiH do Zenice. Novih 11 kilometara autoputa zapravo je zenička obilaznica i olakšava prolazak u pravcu koji je često bio zagušen dok prolazi dolinom reke Bosne, opterećen gustim saobraćajem na glavnom putu, koji je sada najvažnija karika u centralnoj i severnoj BiH.

Izgradnja tih 11 kilometara trajala je punih sedam godina, a na autoputevima Federacije BiH to su objasnili složenom konfiguracijom tla i nepredvidivim izazovima poput klizišta i podzemnih voda.

Novoizgrađena deonica trebala je svečano biti puštena u saobraćaj 25. novembra, na Dan državnosti BiH, ali prvi automobili su prošli tek pet dana kasnije, a razlog je bio taj što kompanija Autoceste nije mogla blagovremeno doneti odluku o ceni putarine.

Kasnije se ispostavilo da autoputevi FBiH nisu uspeli na vreme dobiti potrebne dozvole, pa su sada dobili rešenje o zatvaranju novoizgrađenog puta.

Autoput na Koridoru V c trebao bi prolaziti kroz BiH u dužini od 330 kilometara. U proteklih dvadeset godina završeno je samo oko 150 kilometara, a neke deonice su potpuno beskorisne, poput one u Posavini, koja vodi do grada Svilaja, jer nema novog mosta preko Save. Isto važi i za onaj koji se upravo završava u Hercegovini, između Bune i Počitelja, jer takođe nema mosta preko Neretve pre 2022. godine.

Komentarišući neverovatnu sporost i aljkavost u izgradnji autoputa na Koridoru Vc, što Evropska unija prepoznaje kao strateški važan projekat i podržava njegovo finansiranje, šef Delegacije EU u BiH Johan Setler nedavno je rekao da bi sa trenutnim tempom završetka autoputa moglo da se sačeka još tri decenije.

"Ovim tempom, Koridor V c biće izgrađen za 27 godina", rekao je Setler, dodajući da je jedini izlaz da se vlasti u BiH uozbilje i počnu odgovornije raditi na projektu kroz bolje planiranje i efikasniju implementaciju tih planova.

