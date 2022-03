U BIH MESO SVE SKUPLJE: Nije samo zbog rata u Ukrajini, cene počele da skaču još prošle godine!

Bosna i Hercegovina je u potpunosti zavisna od uvoza mesa, koje je poskupelo na stranim tržištima, uključujući i BiH. Uz to, poskupjela je i stočna hrana, ali najveću pometnju na tržištu izazvala je agresija Rusije na Ukrajinu, pa su mnoge zemlje zabranile izvoz, a kada je malo mesa u ponudi, cene rastu, jer poljoprivrednici u BiH gotovo da više ne plaćaju tov junadi.

Bosna i Hercegovina je podložna bilo kakvim kolebanjima na tržištu, kako cijena tako i količina, pa očekujemo rast cijena u mesarama u narednom periodu, poruka je naših sagovornika.

Cena kilograma junećeg mesa prije nekoliko mjeseci bila je oko devet maraka, a sada je 13 KM i više. Kilogram telećeg mesa mogao se kupiti za 18 KM, a sada je oko 24 KM. Mleveno meso u mesarima je bilo 10, a sada je 12 maraka i više kilogram.

Razlog tome, kako je rekao Nemanja Vasić, potpredsednik Spoljnotrgovinske komore BiH, kada se smanji ponuda i potražnja za bilo kojim artiklom, njegova cijena skoči.

- Smanjena je ponuda mesa, a telad smo uvezli iz Poljske, Rumunije i Ukrajine. Poljska je zabranila izvoz hrane, Ukrajina je u ratu, a Rumunija ne može da osigura sve poljoprivrednike u BiH koji tove stoku. Zbog toga je nedostajalo bikova za klanje, pa je ponuda manja, a cena veća – kaže Vasić.

Potpredsednik Spoljnotrgovinske komore BiH tvrdi da je priča primarnih proizvođača u BiH o ogromnim količinama domaćeg mesa koje imamo definitivno razotkrivena i da je trebalo zabraniti uvoz mesa.

– Sada se u ovoj krizi pokazalo šta bi bilo da je Savet ministara BiH zabranio uvoz mesa. Sada kada imamo smanjenu ponudu mesa na tržištu, pokazalo se da nemamo dovoljno domaćeg mesa – predlaže Vasić.

Admir Kahriman, predsednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Federacije BiH, kaže da se u većem entitetu BiH godišnje zakolje oko 9.000 goveda, što je mali broj.

– Iz godine u godinu tov junadi opada jer nije bilo dovoljno finansijske podrške ovoj proizvodnji, a uz to je došlo i do velikog povećanja cena stočne hrane. Domaći proizvođači mesa nisu bili voljni da kupuju od domaćih proizvođača tovljenika i uglavnom su se bazirali na uvozu mesa. Već u decembru prošle godine meso je počelo da raste u Evropi, pa i u BiH. Naši poljoprivrednici odustaju od proizvodnje mesa jer se ne isplati, zbog skupe stočne hrane. Trenutno je otkupna cena kilograma žive vage junećeg mesa oko pet maraka, a ni po toj ceni nije isplativo tov junadi. Verovatno će doći do smanjene ponude mesa u BiH i porasta cena, tako da će ga kupovati samo građani dubokog džepa - kaže Kahriman.

Činjenica je da godinama bez ikakve kontrole uvozimo sve vrste mesa i sada smo u situaciji da uvozimo još više, a domaći proizvođači odustaju jer se to ne isplati, kaže Mladen Stojanović, načelnik Odeljenja za Stočarska proizvodnja u Ministarstvu poljoprivrede RS.

- Bosna i Hercegovina uglavnom uvozi meso treće kategorije po dampinškim cenama i jeftino je, a u Evropskoj uniji se gotovo nikad ne prodaje. Naši potrošači su prinuđeni da kupuju ovo meso jer je jeftinije. Nekontrolisani uvoz mesa uticao je na domaću proizvodnju i došli smo u situaciju da imamo veliku sumnju i to su milioni koji rastu iz godine u godinu od uvoza mesa - objašnjava Stojanović.

Jedina opcija koja je preostala, prema rečima našeg sagovornika, je hitno povećanje podsticaja za tov junadi.

Kurir.rs/Cazin.net