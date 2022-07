MALI SIN VELIKOG OCA: Hrvatski dnevnik bez milosti o političkom usponu Bakira Izetbegovića, pomenuli i suprugu Sebiju

"Prebrojali smo se. I koliko imamo lovaca, i koliko mladih, i koliko instruktora dronova, i tako dalje. Neću dalje, ali samo da znate", rekao je Bakir Izetbegović, lider SDA, na predizbornoj tribini stranke u Hadžićima, najavljujući da Bošnjaci imaju spreman odgovor "ne daj Bože". Izetbegovićeva indirektna prijetnja ratom izazvala je žestoke reakcije. Američka ambasada u BiH najoštrije je osudila njegove huškačke izjave, a u objavi na Tviteru naveli su da su "šokirani i zgroženi" njegovim zapaljivim komentarima. Odmah se oglasio i lider bosanskih Srba Milorad Dodik.

"Izetbegović kaže da su se muslimani prebrojali, učesnici protesta u Sarajevu, takođe muslimani, prebrojali su Hrvate i kažu da ih ima dva vagona. Nas Srbe niko neće računati, pa ni muslimane, ali treba da znaju da nas ima dovoljno – napisao je Dodik. Reagovala je i opozicija, a iz Naše stranke su optužili Izetbegovića da pribegava ratnoj retorici i tako jeftino kupuje glasove za izbore...

Izetbegovićeva pretnja usledila je nakon što je visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Šmit najavio izmene izbornog zakona koje bi išle u korist Hrvata, zbog čega je u Sarajevu održan protest na kojem se okupilo oko 2.000 ljudi, među kojima i niz istaknutih bošnjačkih političara. Inače, Izetbegović je ovih dana na društvenim mrežama kritikovan i ismejan zbog nekih drugih bizarnih izjava sa tog skupa, poput one da će mladi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine biti zamenjeni robotima.

Bakir Izetbegović rođen je 1956. godine u Sarajevu, gdje je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu 1981. godine. Godinu dana kasnije zaposlio se u konsultantskoj kući Konsalting, a kada je njegov otac, prvi predsednik Predsedništva BiH Alija Izetbegović početkom 1990-ih osnovao Stranku demokratske akcije, odmah se pridružio i ubrzo postao član Županijskog odbora SDA. Na početku rata bio je lični sekretar svog oca, aktivno je učestvovao u odbrani Sarajeva i izgradnji Tunela spasa dok je grad bio pod opsadom. Posle rata bio je član upravnih odbora više sportskih klubova, kao i humanitarnog društva Merhamet. Njegov politički uspon počeo je 2000. godine.

Te godine na opštim izborima izabran je za poslanika u Skupštini Sarajevske županije, gdje je bio predsjedavajući Kluba poslanika SDA, a godinu dana kasnije postao je član Glavnog odbora i Predsedništva SDA. Dve godine kasnije, u septembru 2003. godine, postao je potpredsjednik SDA, a kada mu je mesec dana kasnije umro otac, Sulejman Tihić postao je principal stranke. Na izborima 2006. godine postao je poslanik u Predstavničkom domu, gdje je i na čelu Kluba poslanika SDA. Izetbegović je u početku podržavao Tihića, ali nakon tzv Prudskog procesa i debate o ustavnim promenama i federalizaciji BiH, sa grupom članova SDA optužio ga je za previše ustupaka i najavio da će mu se suprotstaviti na stranačkim izborima. Izetbegovića je podržala tvrda linija SDA, ali je na izborima Tihić ponovo izabran za predsednika.

Godinu dana kasnije Bakir Izetbegović je na opštim izborima izabran za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, a 2014. godine na programsko-izbornoj konvenciji SDA postao je potpredsednik stranke, dok je Tihić ponovo došao na čelo SDA. Na čelo SDA došao je godinu dana kasnije, 2015. godine, a kao jedini kandidat za predsednika mandat mu se nastavlja i 2019. godine.

Ovaj kontroverzni bošnjački političar do danas je u političkim krugovima poznat kao „mali sin velikog oca“. Pored niza sukoba sa srpskim i hrvatskim političarima u BiH, brojnih huškačkih izjava, osporavanja Dejtonskog sporazuma, Bakira Izetbegovića vezuje i sve veći broj afera, uključujući i one u kojima je osumnjičen za korupciju. Tako je, prema pisanju medija, u jednom od izveštaja UN o nedostatku novca za pomoć BiH, Izetbegović optužen za korupciju jer se sumnja da je, kao načelnik Odeljenja za urbanizaciju i razvoj grada, dodeljivao građevinske poslove svojim prijatelja, za šta je od njih dobijao novac. Za takve optužbe Izetbegović je redovno ponavljao da su to „obične laži“.

foto: Printscreen/YouTube

U Sarajevu je bilo protesta i zbog njegove supruge Sebije Izetbegović, koja je zahvaljujući svom političkom poreklu brzo napredovala u karijeri i postala direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Prošle godine je dovedena u pitanje i njena stručnost. Naime, novinari su otkrili da je supruga jednog od najmoćnijih bošnjačkih političara doktorirala na vrlo misteriozan način, što joj je omogućilo da napreduje u karijeri. Ona je navela da je doktorirala pod mentorstvom dr Asima Kurjaka, ali je on to demantovao, a poznata zagrebačka doktorka Sanja Kupešić potvrdila je da Sebija Izetbegović nije bila apsolventkinja u Zagrebu kako je tvrdila. A novinarima koji su otkrili „aferu doktorat“ otvoreno je pretilo smrću. Mediji u Bosni i Hercegovini objavili su da se i šira porodica Bakira Izetbegovića vakcinisala zbog korona virusa.

Karijeru Bakira Izetbegovića umnogome su obeležili nnjegovo prijateljstvo sa turskim predsednikom Tajipom Redžepom Erdoganom, koji mu je mentor i pokrovitelj. A koliko je ta bliskost bliska govori i činjenica da je Erdogan u avgustu prošle godine došao u Sarajevo da bude kum na venčanju Izetbegovićeve jedinice Jasmine. Izetbegović je nekoliko godina ranije prisustvovao i venčanju Erdoganove ćerke. Lider SDA je više puta isticao da je njegov otac Alija Izetbegović napustio Bosnu i Hercegovinu u amanet Turskoj i Erdoganu.

Kurir.rs/Jutarnji.hr