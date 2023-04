GRADONAČELNIK BANJALUKE DIREKTAN POSLE SKANDALA: Stanivuković se oglasio nakon što je Dodik izvređao porodicu SRPSKOG TENISERA

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, oglasio se nakon snimka na kome predsednik Republike Srpske Milorad Dodik vređa porodicu tenisera Novaka Đokovića pred početak emsije na RTS-u.

Dodik je komentarišući organizaciju turnira Srpska open, koji je nedavno održan u Banja Luci, rekao da su Đokovići "teški" i nazvao ih "ciganijom".

- Mogu ti reći da su Đokovići teški u p*čku materinu... Uf... Naši ljudi to doživljavaju na emociju, a kada uđeš u posao auuu... Ciganija poprilična, mogu ti reći… Oni saradnici njegovi... - rekao je Dodik u razgovoru sa novinarom Gorislavom Papićem pred početak emisije "Oko".

Povodom skandala oglasio se i gradonačelnik Banjaluke.

- Mogu reći da smo zajedničkim snagama uradili značajan i važan događaj. Saradnja je bila kvalitetna i nadam se da će se u budućnosti to nastaviti. Događaj je toliko značajan i važan i svako od nas je dao svaki pedalj sebe da želim da taj događaj ostane u duhu toga. Nadam se da će se naša nasvetlija porodica Đokovića izdići iznad svega toga i da ćemo gledati u budućnost i da Srpska open treba u Banjaluci da ima budućnost. Naravno, određeni komentari koji ne dolikuju samoj situaciji, nas na ovom putu ne mogu pokolebati - rekao je Stanivuković na K1.

Dodao je da niko nema pravo da emituje nešto što nije deo programa.

- Činjenica je da postoje nekad izjave koje su nesmotrene, naravno i namere pojedinih, odakle to vetar duva. Inače, koliko ja znam, vi znate da sam ja pre ove emisije sa vama razgovarao, ali nema niko pravo da to pusti u etar. To nije deo programa - rekao je Stanivuković.

(Kurir.rs)