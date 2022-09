"SVAKI PUT KAD MILO SPOMENE SPC ZNAČI DA JE UKRAO MILION EVRA!" Dajković: Manipulaciji Đukanovića nikad kraja: NEMIR u DPS-u!

Vladislav Dajković predsednik Slobodne Crne Gore i profesor dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje istakli su da su glasači Mila Đukanovića militantni i da su gajeni na govoru mržnje prema Srbima.

Đukanović samo zna da pljuje po normalnim vrednostima na kojima je Crna Gora vekovima počivala istakao je Vladislav Dajković.

- Vidi se veliki nemir u DPS i oko nje. Sada kada vidite da je uhapšrena Vesna Medenica sa svojim sinom, da je uhapšen Lazović, gospodin Jovanić, to su sve bili pajtosi Đukanovića godinama i uopšte mi nije jasno, kako on, kao iskusan političar i dalje istrajava u onim načelima koji su ga i srušili pre dve godine - kaže Dajković.

Profesor dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje istakao je da su glasači Mila Đukanovića militantni, i da su godinama pravljeni da mrze Srbe.

- Što više on napada crkvu, više mobilišu to svoje glasačko telo. Zašto je to uradio na početku, to ne mogu da objasnim, malo se poigrao. On je sedamdeset puta menjao politiku da bi ostao na vlasti. Njemu je potrebno da što duže ostane u nekoj vrsti vlasti da bi pokazao odeđenim centrima moći da i dalje može da se računa na njega. Njegovo glasačko telo je i zasnovano na mržnji prema SPC - kaže Deđanski.

Dajković je naveo da svaki put kada Milo Đukanović spomene SPC znači da je ukrao negde milion evra.

- To podizanje prašine tako funkcioniše. Mora se hitno izabrati nova vlada i ti odnosi se moraju resetovati na početne iz 2020. godine. Nas je skupo koštalo što smo imali dve eksperimentalne vlade, koja treba da bude politička i temeljna. Ako ne dođe do dogovora moraju se raspisti parlamentarni izbori i mandat da se da narodu - kaže Dajković.

Dritan Abazović je prijatno iznenađenje, jer je pokazao jednu doslednost u svojoj vlasti.

- On je ispunio sve što je obećano. Potpisan je Temeljni ugovor i počeo je obračun sa kriminalom. Dritan uzima jako mali broj glasova, on može da dobije i glasače Mila Đukanovića. Svakako će osnažiti opoziciju, ali nije toliko jak da bi mogao da bude vlast - kaže Deđanski.

Dritan Abazović je NATO političar, koji zastupa njihove stavove, ali i Dritan je uprkos svim pritiscima uradio sve ono što Zdravko Krivokapić nije mogao, istakao je Dajković.

- Verujem da je sa poslednjim akcijama Dritan animirao i deo srpskog biračkog tela. Naš narod ima kratko pamćenje, a jedino će se srpska vlast boriti za interese srpskog naroda. Nova vlada treba da nastavi hapšenja koja su krenula, treba da se pripreme fer i slobodni izbori i mislim da ta vlada treba da bude tehničkog karaktera. Crna Gora živi u jednoj produženoj političkoj krizi, a kako čujemo, jesen će biti paklena - navodi Dajković.

