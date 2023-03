"DRŽALI SU ME NEVINOG U SAMICI ČETIRI GODINE" Dikić: U zatvoru su tukli da bi iznudili priznanje, OVO SU MI GOVORILI U POVERENJU

Bivši komandant srpske Žandarmerije general Bratislav Dikić, u oktobru 2016. godine, u izbornoj noći uhapšen je u Crnoj Gori, zajedno sa još 19 srpskih i ruskih državljana, zbog sumnje da su u saradnji sa ruskom vojnom obaveštajnom službom pripremali državni udar, nasilnu smenu vlasti i likvidaciju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića kako bi navodno sprečili ulazak Crne Gore u NATO.

Viši sud u Podgorici ga je osudio na osam godina zatvora, zbog terorizma u pokušaju, od kojih je četiri izdržao u Spužu, gde je, zbog neljudskog ophođenja, bez adekvatne zdravstvene nege i radi nepravednog hapšenja - štrajkovao glađu.

Apelacioni sud je početkom 2021. u celosti ukinuo ovakvu prvostepenu presudu, obrazlažući da su počinjene bitne povrede odredbama krivičnog postupka.

Gost Redakcije bio je upravo general Bratislav Dikić koji je ispričao dešavanja na političkoj sceni u Crnoj Gori iz perioda 2016. godine do danas.

Svi koji su bili učesnici tih dešavanja 2016. godine, bili su žrtve izmišljene konstrukcije tadašnjeg rukovodstva države.

- Svi smo bili žrtve što se pokazalo po suđenju koje je kasnije bilo. Sve je to jedna konstrukcija i tadašnjeg rukovodstva države. Videli smo neke stvari koje su nepojmljive za sudski postupak. Kako je rekao glavni tužilac, pokušaću da citiram - 50 popova je sa automatskim puškama ispod mantije trebalo da puca na policajce i zauzmu skupštinu, da promene vlast. Niko to nije mogao da razume, oni su u tom vremenu već počeli napad na Srpsku pravoslavnu crkvu i imali su planove šta treba da napadnu, a sve su prebacili na naše vođe dole, Andriju Mandića i Milana Kneževića, pa su smislili priču kako, tobože, on i mi sa nekim Rusima rušimo vlast i to sve sa nekim praćkama - prisetio se Dikić.

Svima je bilo jasno da to oružje nikad nije postojalo i da je to sve izmišljena priča tužioca, koji su sad u pritvoru, reči su sagovornika voditeljke i urednice jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV Snežane Petrović.

- Oružje nije od šećera da se istopi, a tadašnje veće nije dozvoljavalo nikog da se izjasni i nije htelo da sasluša. Čak je i jedan svedok dao posle izjavu da je cela priča izmišljena, a ti tužioci su sad u pritvoru - ispričao je Dikić i u dahu nastavio:

Dikić je oslobođen 5. februara kada je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu u slučaju “državni udar”.

"Sve što su tad obaveštavali je jedna velika laž"

- Oni su napravili konstrukciju te vrste, trebao sam im kao ime na optuženičkoj klupi, da optužim Srbiju i našu Sprsku pravoslavnu crkvu i predsednika Srbije, pa su prikazivali neke SMS poruke gde sam ja komunicirao sa predsednikom Vučićem, čak su i menjali te poruke, hteli su da "napakuju" sve samo da prihvatim i da kažem da je predsednik Vučić mene nagovarao da promenim vlast - reči su generala Dikića, koji je u tom periodu bio teško bolestan.

- Držali su me četiri godine u samici! Znate šta znači samica, to je prostorija od pet kvadrata, gde su me držali protivzakonito - nevinog! Ne znam kako sam preživeo. Volja za životom i istinom. U zatvoru sam čuo koliko je ljudi nepravedno završavalo u zatvoru, znate koliko je to ljudi_ Veliki broj ljudi sa prozora u toj samici mi je pričalo "Generale pa i mene su pretukli traže da potpišem to, evo danas moram". To je ogroman broj pretučenih, ucenjenih da potpišu nešto što nisu uradili. Primenjivali su tu represiju jer su držali kompletnu vlast, mogli su šta su hteli! Sada Crna Gora ide napred. Suzbija se kriminal, suzbija se korupcija, ide se napred - optimističan je Dikić, koji misli da Đukanović više nema šta da ponudi "svom" narodu.

Milo Đukanović - dete komunizma

- On ništa bolje ne nudi. Ne nudi suzbijanje kriminala, ne nudi suzbijanje korupcije. Đuakovnić je dete komunizma. On opravdava milijarde koje poseduje njegova porodica. Zašto drugi građani nemaju milijarde? Ako je prijatelj Srba zašto napada predsednika Srbije, zašto se priznalo Kosovo, zašto je napadnuta SPC, zašto se građani poput mene drže nevini u zatvoru samo zato što su otišli iz države tokom izbora? Još uvek taj novac probija tamo negde, i narušava vlast. Koliko je samo tona kokaina oduzeto tokom smene vlasti? - upitao je.

Osvrnuo se na predstojeće izbore i stav naroda u Crnoj Gori, koji više nema strpljenja da sluša prazna obećanja političara.

- Građani CG će glasati po savesti i uvek će dati vlast manjem zlu. Znaju koliko je bilo ubistava, nepravde... Iskreno mislim da svi kandidati imaju šansu i da će na kraju pobediti Andrija Mandić kao čovek i lider sa najvećim iskustvom - zaključio je.

