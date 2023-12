POLITIKOLOG PAVIĆEVIĆ O ŠOKANTNIM PORUKAMA KOJE POTRESAJU CG: Prepiske sa Skaja prevazišle italijansku seriju "Hobotnica"

Jezive poruke na Skaj aplikaciji predsedniku opštine Budva Milu Božoviću i bivšem rukometašu Vladimiru Mandiću su prevazišle čuvenu italijansku seriju Hobotnica, ocenio je politikolog dr Vladimir Pavićević.

Pavićević je saopštio da poznaje i Mila Božovića i Vladimira Mandića.

“Mila Božovića poznajem iz politike. I kad god bi me neko pitao od 2018. godine na ovamo, da možeš da kažeš da je pouzdan, uvek sam govorio Milo Božović. A ja sam tada, 2018. godine, bio predsednik Crnogorske, pa je formirana vlast u Budvi, pa je bilo da će da padne ta vlast… Ja sam pregovarao sa Milom Božovićem i sve što smo se dogovorili, pa i najmanje sitnice, bilo je baš tako kako smo se dogovorili. Ja njega poznajem kao takvog čoveka”, rekao je Pavićević.

Zatim se osvrnuo i na Mandića.

“Vladimira Mandića, njega poznajem kao sportistu, nekadašnji je reprezentativac. Te pretnje kada sam pročitao, pa to je jedno mafijašenje da se planiralo da se izrešeta auto u kojem se nalazi on, pa to je prevazišlo film i onu čuvenu seriju Hobotnica… Ni u Hobotnici nisi mogao da vidiš ovo što se pojavljuje u ovim prepiskama”, istakao je Pavićević.

