VOJNI BROD "JADRAN" PONOVO KAMEN SPOTICANJA IZMEĐU HRVATSKE I CRNE GORE Nova izjava ministarke podgrejala "STARI RAT"

Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore juče je saopštilo da žali zbog otkazivanja susreta ministara odbrane Hrvatske i Crne Gore, koji je dva dana ranije trebalo da bude održan u Tivtu, i da se nada da će buduća saradnja biti u skladu sa dobrosusednim odnosima.

Do susreta nije došlo jer su dvojica ministara imali suprotne stavove koji se tiču vlasništva nad vojnim brodom “Jadran”, a oko koga se dve države decenijama spore. Ministar odbrane Crne Gore Dragan Krapović je uoči susreta rekao da Hrvatska na brod nema pravo, te da o tome nisu spremni da pregovaraju, prenosi Radio Slobodna Evropa.

"Prema sadašnjim pravilima, politika proširenja je poznata po iskustvima blokade. I to je instrument koji je Hrvatska inače već koristila kada je u pitanju bila Srbija. Kada je u pitanju Crna Gora, to nikad nije bilo korišćeno. Sad taj rizik postoji", ocenila je bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović za Radio Slobodnu Evropu.

Đurović je za RSE ocenila da je ovo “samo jedno upozorenje kako sa deficitom diplomatskog iskustva možemo da poremetimo odnose koje smo dugo negovali”.

Ona je podsetila da je Crna Gora sa susedima, pa i Hrvatskom, godinama imala dobrosusedske odnose, koje i dalje treba negovati.

Đurović se, ipak, nada da će se stvari popraviti, jer bi, u suprotnom, to moglo usporiti integracije Crne Gore.

Đurović, koja je od 2004. do 2010. godine bila na pozicijama potpredsednice Vlade ili ministarke zadužene za evropske integracije, smatra da je “optimalno vreme za završavanje tih pregovora prošlo”.

“A to je bilo pre nego što je Hrvatska postala članica EU, kada je nama to Evropska komisija prijateljski sugerisala. Bilo je to 2007. do 2010. godine”, navela je ona.

U središtu spora je školski brod “Jadran”, usidren u Tivtu, u kojem je trebalo da se susretnu dvojica ministara.

Još od raspada bivše Jugoslavije i pokretanja sukcesije između država nastalih njenim raspadom, Hrvatska od Crne Gore potražuje školski brod iz 1933. jer smatra da na njega ima pravo na osnovu činjenice da je brod, koji je bio u sastavu Ratne mornarice bivše JNA, svoju bazu imao u Splitu.

Međutim, kako je nakon izbijanja rata u SFRJ postignut dogovor da se imovina koja se na početku sukoba našla na teritoriji pojedinih republika može smatrati i vlasništvom tih republika, tako je i “Jadran”, koji se u tom trenutku zatekao na remontu u tivatskom “Arsenalu”, ostao u posedu Crne Gore.

Hrvatska je najmanje dva puta u proteklih deceniju upućivala protestnu notu Crnoj Gori u vezi sa brodom “Jadran”.

