PROTEST NA CETINJU ZBOG DOLASKA MANDIĆA Policija opkolila grad! SRAMOTNE tvrdnje cg novinara: Ako ko malo istorije zna, oni su ...

Na Cetinju je u toku protest grupe građana uoči prve sednice prvog prolećnog zasedanja Skupštine Crne Gore, u znak revolta zbog dolaska šefa parlamenta Andrije Mandića.

Okupljeni se nalaze oko 100 metara od zgrade Skupštine Prestonice Cetinje, gde se održava sednica Skupštine Crne Gore.

"Okupili smo se ovdje na slobodarskom Cetinju da negodujemo protiv Andrije Mandića, koji je fašista od 90-ih godina. Znamo sa kim je bio i koga je podržavao, ovaj narod to ne zaslužuje", rekao je novinarima Radovan Perović, jedan od učesnika protesta.

On je kazao da "ovo Cetinje neće trpeti Andriju Mandića".

"Ljude smo dočekivali, znamo kako se ljudi dočekuju. On nije čovek za Crnu Goru. Mi nismo danas došli, ni ovi građani, ni policija, ni mi njih da bijemo ni oni nas da biju. Ovo je slobodarski narod, ovo Cetinje neće trpeti Andriju Mandića, 30 godina njegovog fašizma. On je sad došao na vlast spaljivanjem knjiga. Književnik Nikolaidis je spaljen u Herceg Novom, čije je to maslo nego Andrije Mandića. Čije je maslo u Pljevljima nego gradonačelnika koji nosi tuđe zastave i veliča, i kaže da je ta zastava starija od ove zastave. Zna se koju je Srbija imala zastavu. Ako ko malo istorije zna, oni su imali zastavu sa svinjskom glavom dok smo mi imali ovu zastavu", rekao je Perović.

Perović je kazao da Mandić negira Crnogorce, Hrvate, Albance, Muslimane.

"Oni su svu istoriju poremetili. Ovo je naša zastava, slobodarska zastava, Mandić je protiv nezavisne Crne Gore. On negira Crnogorce, Hrvate, Albance, Muslimane. Njegovi su idoli Karadžić i Mladić, ratni zločinci, na čelu sa vojvodom Šešeljem", poručio je Perović.

On je apelovao na "građanske stranke da pokažu da su antifašisti i da glasaju za Mandićevu smjenu".

Okupljeni nose transparente sa natpisima "Mandiću, promašio si Prestonicu", "Nećemo Putinove lame na čelu države", "Crna Gora je za EU", Pod Lovćenom, a ne pod kolenicom", "Dalaj lama iz Kristala"...

Oni skandiraju Mandiću: "Fašisto, fašisto", "Sa Cetinja narod viče, oj Mandiću izdajice"...

Jedan deo demonstranata gađao je jajima automobile, zbog čega je kordon policije pošao iza zgrade Prestonice.

Okupljeni pevaju pesme Krstu Popoviću, jednom od vođa Božićnog ustanka i saradniku okupatora u Drugom svetskom ratu.

Skandirali su potpredsedniku Vlade, Aleksi Bečiću, "Bečiću pede*u".

Među okupljenima su poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Oskar Huter, portparol te partije Miloš Nikolić, generalni sekretar DPS Aleksandar Bogdanović, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista Pobjeda Draško Đuranović...

Mandić je ušao u zgradu Skupštine Prestonice Cetinje nešto pre deset sati.

Povećano je prisustvo policije u gradu, a zatvoren je deo grada od Pošte do zgrade Prestonice.

Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković saopštio je da je Cetinje i zgrada Prestonice pod skandaloznom opsadom zbog najavljenog mirnog protesta.

On je tako prokomentarisao pojačano prisustvo policije na Cetinju.

Na dnevnom redu sednice Skupštine biće Predlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Crne Gore i Veća ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko reke Tare na spoju magistralnog puta M-3 na lokaciji Šćepan Polje (Crna Gora) i magistralnog puta M-18 na lokaciji Hum (Bosna i Hercegovina) i priključnih graničnih deonica i Predlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Crne Gore i Saveta ministara Republike Albanije o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Bojane/Bune i Predlog Zakona o potvrđivanju međunarodne konvencije iz Najrobija o uklanjanju olupina iz 2007. godine.

(Kurir.rs/Vijesti/Preneo: A.N.)