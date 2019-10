AMERIKANKA IZDRŽALA NEKOLIKO GODINA U HRVATSKOJ Sve dokumentovala na Jutjubu, a sada priznaje: Odlazim, ovde mi je ubijena VOLJA ZA ŽIVOTOM! (VIDEO)

Amerikanka, koja već nekoliko godina živi u Hrvatskoj, a već više od godinu dana o tome izveštava na svom Jutjub kanalu "This Croatian Life", vraća se u SAD, podelila je sa pratiocima u objavi.

Kejli Henderšot u svojim videima govorila je o razlikama u mentalitetu između Amerikanaca i Hrvata, upoređivala je poslastice, davala savete za život ovde... a sad je otkrila da se vraća u SAD jer je Hrvatska, ukratko rečeno, smorila i ubila joj volju za životom.

Za početak Kejli će biti kod oca u Sjetlu , a zatim će živeti sa prijateljicom. Njen suprug Dominik će ostati da živi u Hrvatskoj dok se ne reši papirologija, što bi moglo trajati i do godinu dana. Kaže kako je to planirala mesecima i da je rezervisala kartu.

Uzbuđena je što se vraća u kući. "Ne živimo živote ovde, imamo 27 godina, ne putujemo, ne štedimo, šta mi zapravo radimo?", kaže da se pitala u jednom trenutku. U razloge svog odlaska nije ulazila detaljno, ali nagovestila je kako nisu u pitanju samo ekonomski i finansijski razlozi, već mnogo više od toga.

Svoj odnos sa Hrvatskom opisala je poput ljubavne veze.

"Prva godina je divna i krasna, sve je sjajno i novo, sve prihvatate... a zatim se u nedeljama, a možda i danima nešto dogodi i ta veza se samo preokrene... počnete da mrzite svog partnera. Tačno tako se dogodilo i meni sa Hrvatskom.", govori Kejli i dodaje kako se osećala da je izgubila kontrolu nad svojom sudbinom" Taj odnos počeo je da je sputava, i menja njenu ličnost..."

Uz sve to, kaže i kako je osećala čežnju za domom. Dodaje kako se ne dopada sebi, i to što je postala i da je imala drugačija očekivanja od Hrvatske. Priznala je i kako su je neki od gledaoca iz Hrvatske upozorili na to, i da su bili u pravu.

Kaže i kako zasad ne želi ispričati specifične situacije koje su joj se dogodile u Hrvatskoj jer bi bile prekontroverzne.

Na kraju je priznala kako Hrvatsku i dalje voli i da nakon nje nikad neće biti ista. "Ali uvek kad se ne osećam dobro u nekom okruženju, pomeram se iz njega...", rekla je i dodala da oseća kako je najzad vreme za promenu.

Svojim pratiocima je poručila da neće ugasiti Jutjub kanal, ali da nije sigurna kad će objaviti novi sadržaj.

