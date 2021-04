HRVAT SA HITLEROVSKIM BRČIĆIMA BI SAD DA UKINE I PETOKRAKU: Zabranite zločinačku zvezdu, a ne sveti pozdrav Za dom spremni

To udruženje smatra da Hrvatskoj treba lustracija jer tako, kako kažu, "na vlasti ne bi više bili oni koji donose zakone protiv Boga, porodice, crkve, domovine i morala", prenosi Index.hr.

"Zabranite zločinačku crvenu zvezdu petokraku, a ne sveti pozdrav Za dom spremni. To je naša poruka svim saborskim poslanicima, a posebno našim saborcima, hrvatskim braniteljima koji su danas u Saboru", saopštili su.

Stav Udruženja je da Hrvatskom stvarno vladaju oni koji nikad nisu želeli slobodnu i samostalnu Hrvatsku, a pri tom su spomenuli predsednika Samostalne demokratske srpske stranke (SDS S) Milorada Pupovca i nekadašnjeg predsednika te stranke Vojislava Stanimirovića.

foto: Profimedia

Inače, u Splitu su 10. aprila pripadnici 9. bojne obeležili dan osnivanja HOS, kada su se postrojili i uzvikivali ustaški pozdrav "Za dom spremni". Istog dana se obeležava i dan osnivanja zločinačke NDH.

Predsednik udruženja 9. bojne HOS i njen ratni komandant Marko Skejo je u govoru branio pozdrav "Za dom spremni", ocenjujući da se "tim pokličem borilo za slobodu hrvatske države".

I ranijih godina je Skejo, prepoznatljiv po svojim brkovima, poredio ustaški poklič sa crkvenim, a slične nastupe je imao u i Kninu povodom obeležavanja operacije Oluja.

Bivši ratni zapovednik jednom prilikom je, nakon mise za Antu Pavelića, rekao za Indeks da je to bio “najveći sin hrvatskog naroda“ i da je “u datim istorijskim okolnostima činio najbolje što je mogao za hrvatsku državu“. Na pitanje šta je sa logorima, Jasenovcem i Gradiškom, Skejo je odgovorio da to nisu bili logori. “To su bile bolnice otvorenog tipa u kojima su stradali samo dokazani neprijatelji hrvatske države i najteži bolesnici“, rekao je on.

Kurir.rs/Tanjug