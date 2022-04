MILANOVIĆ OPLEO PO PREMIJERU HRVATSKE Taj prljavi Plenković je udbaški naslednik

Komentarisao je pismo u kom generali od njega traže pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača i dodao da su generali 'sebi zakomplikovali' život jer su je podržali.

-Nisam je pročitao. Iznenadila me jer mi komplikuje život. Međutim, imena tih ljudi nešto znače. Ali sad su oni sami sebi zakomplikovali život. Neko je citirao Tuđmana koji je rekao 'da nije bilo Perkovića, ne bi bilo ni njega ni HDZ-a'. Tuđmana bi bilo jer je on rođen pre Perkovića, a ovo da je učestvovao u stvaranju HDZ-a mu je otegnuta okolnost. Za to bih mu dao još 30 godina. Bio sam kod Gotovine kući pre dve nedelje, ništa mi nije rekao, rekao je Milanović dodavši da ne zna hoće li potpisati pismo.

-To nije Plenković, nisu sitne duše, to su ljudi s kojima još želim da razgovaram. Pravosudna mafija ih je 'spičila' u stranu državu, a sada žele da ih unište u zatvoru. Ne znam kakvu ću odluku da donesem, ali meni to pismo komplikuje život. Imam čistu savest!, dodao je.

Kada je čuo da je Plenković u Saboru rekao da je cela akcija pomilovanja Perkovića i Mustača orkestrirana, Milanović je pomalo izgubio živce.

-Nije to neslužbeno, juče je to Medved sa staklenim očima rekao, da je to orkestrirano između kancelarije predsednika i advokata. Danas je Plenković govorio o tome. To je jako službeno, to je rekao prvi HDZ-ovac. Ja sam čekao par dana. Ja sam s nekim od tih ljudi dobar prijatelj. Dvojica su se pod pritiskom slomili. Krešić je bio bliski saradnik Gojka Šuška. Tu je i Rojs kome je Udba mrcvarila porodicu decenijama. Nije Rojsov ćaća sarađivao sa Perkovićem i bio doušnik na televiziji. Jel vaš bio? Nije ni moj ni Rojsov ni Gotovinin, rekao je Milanović.

-Kad govorimo o UDBA-i, mrska mi je ta tema, ali HDZ je zalepljen za tu UDBA-u kao žvakaća guma na ulici usred leta na zagrebačkom putu. Taj smrad se širi 30 godina. I Plenković sad nekome govori gde je bio i šta je njegova reč? Da je to orekstrirano od mene i retardiranih tipova koji su bili u tamnici za Hrvatsku? Tako ih prljavi Plenković naziva. Taj prljavi Plenković će morati da razgovara sa mnom o tome', rekao je Milanović.

Kako je naglasio, takvi su ljudi u vrhu hrvatske vlasti i nemaju nimalo morala.

-Ružni, prljavi, zli! To je HDZ. Taj prljavi Plenković je udbaški naslednik i on sada govori da je to orkestrirano od mene... To je moralna katastrofa u koju nas ova banda vodi!, zaključio je.

Kurir.rs/Jutarnji list