EVO KO JE HRVATSKI BIZNISMEN UBIJEN NA PROSLAVI U BIH! Bušić je bio noćna mora kladionicama u Bosni i Hrvatskoj

Velimir Bušić, jedan od osnivača HDZ-a 1990 i bivši odbornik u Skupštini ZHK, jedan je od dvojice ubijenih u sinoćnjoj pucnjavi u Grudama.

Bušić je poznat i po velikim dobitcima na sportskom klađenju. Tako je 2005. godine postao rekorder u dobitku. Uplatio je oko 4500 kuna (oko 600 evra) na 88 listića u četiri hrvatske i tri bosansko-hercegovačke kladionice, i pogodivši sve kombinacije zaradio više od 8 miliona kuna (više od milion evra).

Bušić je tada za Jutarnji list rekao da je uglavnom dobijao od 250 do 600 hiljada kuna. Svaki put kada je njegov dobitak iznosio više od 100 hiljada kuna, on je priređivao fešte za prijatelje i radnike svog poduzeća. Govorio je kako se kladi samo na sportove koje može kvalitetno da prati preko medija – fudbal, rukomet i košarku.

Bušić je 2006. godine zbog rekordnoga višemilionskog dobitka zavio u crno kladionice u Hrvatskoj i BiH. Upravo zbog njega su kladionice ograničile broj uplata i dobitak po jednom listiću.

Bušić je bio i šef ogranka HDZ stranke u Grudama, a 2018. je napustio stranku nakon unutarstranačkih sukoba. U Hercegovini je bio poznat i kao vlasnik kompanije Velbusch koja se od 1994. godine bavi trgovinom širokog asortimana robe.

Da podsetimo do pucnjave je došlo dva sata iza ponoći tokom proslave kada je jedna osoba, koja je sedila u lokalnom kafiću s društvom, otišla do kuće po pušku, a pri povratku otvorila vatru i ubila dve osobe, a dve ranila. Jedna osoba je zadobila lakše povrede, dok je drugoj amputirana noga u SKB Mostar. Pored Velimira Bušića, ubijen je i 34-godišnji Mate Grizelj. Zašto je došlo do pucnjave i koji je bio povod za svađu za sada nije poznato.

