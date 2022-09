SUMNJIVA ODLUKA HRVATSKIH VLASTI: Dozvolu za trgovinu gasom dali Svemirskoj fondaciji!

U jeku afere i USKOK-ove istrage o astronomskoj dobiti do juče potpuno nepoznate kompanije za trgovinu gasom OMS, HERA je krajem prošle nedelje prvi put jednoj fondaciji izdala dozvolu za trgovinu gasom, piše u utorak Jutarnji list.

Reč je o Hrvatskoj fondaciji za svemir (CSF) za promociju svemirskih istraživanja, koja "pozitivnom" rešenju Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za CSF daje, u najmanju ruku, dodatnu notu interesovanja.

Osnivač CSF-a je Dražen Švehla, bivši radnik Evropske svemirske agencije, koji nam je kao motiv za ulazak u trgovinu gasom naveo moguću poslovnu saradnju sa Petrokemijom, koju bi, otkriva, njegova fondacija isporučila LNG.

"Petrokemija je, prema informacijama iz štampe, prekinula proizvodnju početkom marta ove godine, takođe u novembru prošle godine, a nije počela proizvodnju u avgustu, što je objavljeno u štampi. Preko Ernst & Jang-a iz Pariza, mogućnost otvorena cena za snabdevanje LNG-a Henri Hab-u, čime bi se pokrenula proizvodnja amonijaka u Petrokemiji i obezbedila proizvodnja mineralnih đubriva za setvu“, kaže Švehla.

On otkriva da je ideja o snabdevanju Petrokemije LNG-om do sada naišla na prepreku u vidu iskorišćenosti kapaciteta na terminalu Krk, koji se, ističe Švehla, daju u zakup do 2030. godine.

"Jedina mogućnost je da zatražimo saradnju sa nekim od postojećih korisnika terminala Krk", dodaje čelnik Hrvatske fondacije za svemir.

Kada je reč o neobičnoj odluci fondacije da počne da se bavi ozbiljnim poslom kao što je trgovina gasom, Švehla kaže da zakonski okvir omogućava fondacijama da obavljaju privrednu delatnost, ako je to, dodaje, regulisano statutom fondacije, piše novinar Jutarnjeg lista Vedran Marjanović.

