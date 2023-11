"NE SMEMO ZABORAVITI NAŠE ŽRTVE U VUKOVARU!" Kolar: Umesto da ga zaborave kao FAŠISTIČKI uzvik, i dalje KORISTE U POLITIČKE SVRHE

Bliži se Dana oslobodjenja Vukovara. Naime,18. novembra 1991. godine snage JNA oslobodile su Vukovar od hrvatskih paravojnih formacija.

JNA je, kao jedina legalna i legitimna oružana snaga u bivšoj Jugoslaviji, 14. septembra pokrenula je vojnu operaciju s ciljem da deblokira vukovarsku kasarnu koju su hrvatske paravojne snage otvoreno napadale od kraja jula te godine, a krajem avgusta započele potpunu blokadu kasarne.

O ovome je sa voditeljkom jutarnjeg programa Redakcija razgovarao, putem Viber poziva, zamenik gradonačlenik Vukovara Srđan Kolar, dok je u studiju Kurira i predsednik Saveza Srba iz regiona MIodrag Linta.

Istina je da gradonačlenik Vukovara Ivan Penava, koristi Srbe kao političku kampanju, poručivši da svi koji imaju nešto protvi HOS-a da ne dolaze u taj grad. Inače gradonačlenik otvoreno širi jezik mržnje i netrpeljivost prema Srbima.

- Činjenica jeste da je on ponovo istakao pozdrav "za dom spremni" i svi koji budu u koloni će to i prihvatiti. A znamo da je zakon o simbolima fašizma zabranjen u javnom diskuru. Sećamo se i predsednika Milanovića koji nije hteo doći gde je bila spomen ploča Kosovcima... Na neki način će napraviti situaciju da taj pozdrav bude prihvaćen za Vukovar. Ono što je istina je da gradonačelniku to služi za dizanje tenzije i ostvarivanje političkog uspeha, što je apsurdno na taj način predstavljati Hrvatsku - istakao je Kolar.

Podsetio je da su Srbi po popisu činili grad Vukovar 34 odsto, gde je trebalo da bude ravnopravna upotreba ćiriličnog i latiničnog pisma, i ta odluka je spala na njega da odluči "da li je vreme da se prihvati srpski jezik i pismo".

- Znači da se dozvoli nekom koji to ne želi da odluči. Apsolutno nema pomaka. Podigla se fama oko jedinica koje nisu istaknute ove godine, ali nisam čuo da za "dom spremni" nema mesta u javnom diskursu. Vukovar će uvek biti kamen spoticanja jer je to nerešena priča. Hrvatska vlast je podignuta optužnicu o stradanju naroda od jugoslovenske vojske, uvek nešto pokušavaju da pronađu, nedavno su jednu baku odveli na razgovor, senilnu jednu ženu... - rekao je.

Istakao je da mi moramo da negujemo naše žrtve o kojima se ćuti:

- U svakom mesecu naše žrtve su bacane u reku, ubijane i to niko nikada ne spominje u gradu Vukovaru, nego kažu da ih mi preuveličavamo. Naše brojke koje se spominju potkrepljene su dokazima, tako da sve kada se sjedini tešk oda možemo doći do zaključka.

