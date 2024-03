"ZVAO ME ČOVEK IZ NEMAČKE I REKAO DA JE MOJA ŽENA USTVARI NJEGOVA!" Bizaran slučaj bigamije, dvostruka supruga dobila OŠTRU KAZNU

Da je dvobračnost kažnjiva i da je istovremeno biti u dva braka protivno zakonu uverila se 51-godišnja L.M.P. koju je jedan hrvatski sud osudio na uslovnu kaznu od godinu dana zatvora.

- Živeli smo pre više od 30 godina u Bosni i imali troje dece. Pobegli smo u Hrvatsku zbog rata, a kako smo hteli da krstimo svoju decu, venčali smo se 1999. godine. Ona je 2016. godine otišla u Nemačku da poseti našeg sina, da bi od ženinog brata ja saznao da je zapravo otišla kod izvesnog Ž.M. u Dizeldorf. U telefonskom razgovoru mi je priznala da je to istina. Nakon nekog vremena vratila se u Hrvatsku zbog zdravstvenih problema. Operisana je, a ja sam je čuvao. Jednog dana na našu kućnu adresu stigao je paket na njeno ime. Otvorio sam ga i video dokumente na kojima je pisalo da ima drugo ime i da se udala za Ž.M. i da sada ima drugo prezime. Pitao sam je o čemu se radi i ona mi je rekla da ju je Ž. M. prevario i da je sve to laž - rekao je A.S, prvi muž optužene, za koga je predbračni zavet "u dobru i u zlu" svetinja.

Godinu dana kasnije, otkriva dalje, njegova supruga je bukvalno nestala na jedan dan, pa je pozvao policiju na noge i prijavio njen nestanak.

- Posle nekoliko dana dobio sam je na mobilni, a ona mi je rekla da je kod prijatelja u Varaždinu. Da bi mi se, po povratku kući, javio onaj njen Ž.M. govoreći da je moja žena njegova žena i da će on i njegova ekipa doći po nju. U oktobru 2017. L.M.P je ponovo otišla od kuće u nepoznato, a na kraju sam saznao da je ponovo otišla u Nemačku, kod drugog čoveka za koga se udala u tajnosti – zaključio je ogorčeni prvi suprug optužene.

Jedno od njihove dece prisetilo se kako je njihova majka 2015. godine do kasno u noć intenzivno koristila internet, a otac ju je zbog toga grdio.

Navedenim slučajem bavio se veštak psihijatar dr Dušan Mamula, koji je, analizirajući medicinsku dokumentaciju optužene, zaključio da je umela da razume smisao svojih postupaka, da je umela da kontroliše svoju volju i na kraju da je bila uračunljiva i znala šta radi.

