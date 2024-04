GORDANA (22) OTIŠLA NA POSAO NE SLUTEĆI DA ĆE TO POSLEDNJI DAN DA JE ŽIVA Naručio konjak, uzeo pušku pa ubio 8 ljudi iz čista mira

Kada je tog dana otišla na posao, mlada 22-godišnja konobarica Gordana Lesar nije ni slutila da joj je to poslednji radni dan, ali i poslednji dan u životu. Kafana "Trenk", u prigradskom naselju Podvinje u Slavonskom Brodu, 14. aprila 1998. godine pretvorila se iz veselog mesta u poprište stravičnog zločina kakvog ovaj mirni kraj ne pamti.

Pucnjevima iz kalašnjikova, 50-godišnji Antun Matajić začas je ugasio sedam mladih života. Najmlađa žrtva njegovog ludila bio je sedamnaestogodišnji Marijan Špehar, a najstariji 41-godišnji Ivan Vrdoljak.

Antun Matajić je živeo u selu Završje, kod Slavonskog Broda, i kobne večeri, oko 22 sata, odvezao se biciklom u obližnje Podvinje. Nakon što je nekoliko sati ranije sa prijateljima već bio u kafiću 'Trenk', vratio se u lokal gde je bio redovan i čest gost. Kako se radno vreme bližilo kraju, u kafiću je bilo samo osam gostiju, plus vlasnica i mlada konobarica. Svi su se poznavali i ništa nije ukazivalo na tragediju koja će se desiti samo nekoliko minuta kasnije. Matajić je naručio konjak. Ne popivši ga, stavio je 10 kuna na šank, a zatim je izašao iz kafića i iz automobila koji je bio parkiran ispred lokala uzeo automatsku pušku. Nekoliko trenutaka kasnije svi koji su se zatekli u kafiću postali su njegova meta.

foto: Shutterstock

Shvativši da ih čovek pomračenog uma drži na nišanu, jedan od gostiju je pokušao da ga smiri. "Tunja, to nije u redu!" „I neće biti u redu“, odbrusio je Matajić, nakon čega je počeo nasumice da puca iz kalašnjikova. Pod kišom metaka gosti lokala su padali mrtvi, jedan za drugim, ali je on nastavio da puca, a kada je konačno stao, u kafiću je zavladala grobna tišina. Ali ne zadugo - Matajić je potom ispalio još jedan metak u žrtve, koje su ležale mrtve u lokvama krvi, pogodivši ih u glavu. Sedam mrtvih, mlada konobarica i šest gostiju ostali su da leže na podu bara. Iako ubica to verovatno nije znao, masakr su preživele tri osobe, jedan teško ranjeni muškarac i vlasnik kafića M.S. i gost D. Ć, koji su se bacili na pod, iza šanka, i tako izbegli metke.

Uveren da nikog nije ostavio živog u kafiću, višestruki ubica Antun Matajić odvezao se biciklom sa mesta zločina u drugi kafić.

"Upravo sam ubio osmoro ljudi", rekao je pred okupljenim gostima u lokalu, iz kojeg je brzo otišao sa flašom konjaka u rukama. On se potom automobilom dovezao do kraja makadamskog puta, pored novog strelišta, kod jezera Petnje, nedaleko od sela Završje, gde je, oko 1.45 časova, izvršio samoubistvo detonirajući bombu u automobilu.

Pola sata nakon eksplozije koja je uznemirila ceo kraj, policajci su videli baklju. Kada su stigli do mesta odakle je dolazio dim, videli su telo muškarca u izgorelom automobilu, pored kojeg je bila automatska puška.

Uviđaj na mestu sedmostrukog ubistva pokazao je da je Matajić te kobne noći ubio 22-godišnju konobaricu Gordanu Lesar i goste lokala, od kojih je najmlađi Marijan Špehar imao samo 17 godina.

Te noći ubijeni su i 23-godišnji Pavo Barišić, godinu dana stariji, Ilija Odobašić, 33-godišnji Tomislav Farkaš, te 35-godišnji Ivica Sabljak i 41-godišnji Ivan Vrdoljak. U nesreći je imao sreće tada 44-godišnji I. R.

Kobne noći i on se našao na meti atentatora i zadobio je povrede opasne po život, ali je preživeo, iako su ga traumatična sećanja na krvoproliće proganjala decenijama kasnije. Noć strave i užasa, Slavonski Brod i danas pamti, a kafić "Trenk" više nikada nije otvorio svoja vrata.

Kurir.rs/Večernji list