MILOJEVIĆ PRED DERBI: Da li pobeda donosi titulu? Reći ću

"Startujemo sa prvog mesta u plej-ofu, ne bih da pričam o prednosti, ponašamo se kao i svaki meč kao do sada. Svi počinjemo nule. Pred nama je večiti derbi, svi znamo koliko znači ta utakmica za klub, navijače, srpski fudbal... Dobro smo se spremili i daćemo sve od sebe da se prikažemo u najboljem svetlu", rekao je Milojević.

On je dodao da ga raduje što će prvi put posle duže vreme imati celokupan igrački kadar na raspolaganju.

"Volim kad su mi igrači svi zdravi. Imam dileme oko tima i do poslednjeg trenutka razmišljaću oko starnih 11", poručio je Milojević koji će sutra 50. put voditi Zvezdu sa klupe.

Kako je naglasio, skoncentrisan je samo da njegovi izabranici budu na visokom nivou, a da se ne opterećuje Partizanom.

"Razmišljam o svom timu, ne bavim se Partizanom puno. U fokusu mi je samo moj tim, ne bih ni sudiju komentarisao. Zanima me samo šta ćemo mi da uradimo. Čovek sam koji smatra da ne mora ništa da se uradi (na pitanje da li Partizan mora da pobedi prim. aut)".

Prema njegovim rečima od osnivanja derbi nosi veliki naboj i mnogo parametara odlučuje pobednika.

Na pitanje novinara da li pobeda donosi titulu jer bi u tom slučaju razlika u odnosu na Partizan iznosila devet bodova, Milojević je izbegao odgovor.

"Reći ću sutra posle utakmice", oprezan je trener crveno-belih.

Dotakao se i sistema takmičenja, odnosno podele bodova pred plej-of i plej-aut, istakavši da štetu od toga ima samo lider prvenstva.

"Možda je i dobar sistem, koristi se u nekoliko liga, ali jedini gubitnik je onaj ko je prvi, svi ostali imaju benefit od 2. do poslednjeg mesta. To i jeste poenta ovog sistema", zaključio je on.

Utakmica 1. kola plej-ofa Superlige između Crvene zvezde i Partizana igra se sutra od 18.30 na stadionu "Rajko Mitić".

