ŠOKANTNO, AUSTRIJANCI NE ŽELE DA DRAGOVIĆ BUDE REKORDER: Selektor Ralf Ragnik izostavio štopera Zvezde sa spiska reprezentacije

Čudne vesti dolaze iz Austrije. Selektor reprezentacije te zemlje Ralf Ragnik izostavio je sa spiska igrača za Ligu nacija defanzivca Crvene zvezde Aleksandra Dragovića. Tačnije, njegovo ime nalazi se na listi rezervi, ukoliko neko od pozvanih bude otkazao.

foto: Profimedia

Mediji u Austriji nisu se preterano bavili ovom temom, ali su pojedini novinari spekulisali da je sve to posledica određenih trvenja u vrhu tamošnjeg Saveza. Činjenica je da Aleksandar Dragović ima 100 utakmica odigranih za Austriju i da je igrao u Ligi nacija pretekao bi po broju mečeva za "manšaft" Andreasa Hercoga koji je upisao 103 susreta za nacionalni tim.

Kao što je poznato, Andreas Hercog je ikona austrijskog fudbala. Bilo bi neverovatno da su Austrijanci dopustili da neko, ko se preziva sa "ić", postane rekorder te zemlje po broju utakmica za reprezentaciju. Selektor Ralf Ragnik još nije javno objasnio zašto je izostavio Aleksandra Dragovića, koji je do sada bio standardan kod bivših selektora.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Možemo da pretpostavimo, zašto je Ralf Ragnik doneo takvu odluku. Da li mu Superliga Srbije nije dovoljno kvalitetno takmičenje? Da lie defanzivac Crvene zvezde možda omatorio? Da li ima neki animozitet prema Aleksandru Dragoviću? Ili jednostavno misli da ima bolje i kvalitetnije igrače od njega...

Aleksandar Dragović (31) rođeni je Bečlija. Prošao je sve fudbalske selekcije Austrije, od najranijih uzrasta. Nikada nije koketirao sa FS Srbije, uvek mu je Austrija bila na prvom mesto, što je i nekoliko puta govorio za Kurir. Sećamo se šta je rekao u novogodišnjem intervjuu za naš list i portal, a vezano je za Austriju i mogućnost da igra za Srbiju:

- Ne! Nikada! Srbija nije bila opcija, jer me niko nije zvao. Sa druge strane, Austrija je zemlja u kojoj sam rođen, gde sam išao u školu, čiji jezik govorim. I posle fudbala živeću u Beču. Meni je Beč, kao vama Beograd. Najlepši grad. Tamo ću se vratiti, tamo vidim sebe. Austrija mi je dala sve, ne samo u fudbalu, već i životu. Volim Srbiju, zbog svog porekla i dede... Ali nikada nisam razmišljao da igram za Srbiju - bio je iskren Dragović.

foto: EPA

O igranju za reprezentaciju Austrije Dragović kaže:

- Veliko hvala selektoru Konstantiniju! Volim da ga pomenem jer mi je prvi dao šansu. Debitovao sam za Austriju protiv Srbije na Marakani. Tu utakmicu nikada neću zaboraviti, sećaću je se dok sam živ. Hvala Bogu, ja sam iskoristio tu šansu. Vidi, niko neće da te stavi u tim što si lep, već što dobro igraš. Moraš na terenu da pokažeš kvalitet.

Pričao je Dragović i o tome kako je kao dete srpskog porekla rastao i razvijao se u Austriji.

- Hvala Bogu, nikada nisam imao probleme zbog toga što mi se prezime završava na -ić! Drugi jesu, ima toga. Zezaju, posebno kad ste deca. Meni se nije desilo. Uvek sam bio korektan. Srećan sam što imam -ić. Svoju vezu sa Srbijom nikada nisam, niti ću da krijem, iako sam Austrijanac. Srećan sam to, šta sam! Neki naši ljudi kukaju. Ako se ti prema drugim ljudima ponašaš kako treba, nikada nećeš imati problem. Tako ja razmišljam. Da li je to tako, u redu? Ne znam. Ali, ja tako živim i do sada nikada nisam imao problema - bio je jasan Dragović.

foto: EPA

Ralf Ragnik je za utakmice reprezentacije Austrije u Ligi nacija protiv Francuske, Danske i Hrvatske pozvao sledeće igrače:

Golmani: Martin Frajzl (Šalke), Hajnc Lindner (Bazel), Patrik Penc (Austrija)

Odbrana: David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Lans), Marko Fridl (Verder), Štefan Lajner (Menhengladbah), Filip Linhart (Frajburg), Štefan Poš (Hofenhajm), Gernot Trauner (Fejenord), Krištofer Trimel (Union Berlin), Maksimilijan Veber (Salcburg).

Vezni: Krištof Baumgartner (Hofenhajm), Konrad Lajmer (Lajpcig), Valentino Lazaro (Benfika), Dejan Ljubičić (Keln), Marsel Zabicer (Bajern), Ksaver Šlager (Volfzburg), Nikolas Zajvald (Salcburg), Hanes Volf (Svonsi).

foto: EPA

Napad: Marko Arnautović (Bolonja), Mihael Gregorič (Augzburg), Saša Kalajdžić (Štutgart), Andreas Vajman (Bristol), Karim Onisivo (Majnc).

Rezerve: Danijel Bahman (Votford), Pavao Pervan (Volfzburg), Aleksander Šlager (LASK), Aleksandar Dragović (Crvena zvezda), Andreas Ulmer (Salcburg), Julijan Baumgartner (Leverkuzen), Štefan Ilzanker (Ajntraht), Florijan Kajnc (Keln), Luis Šaub (Keln), Romano Šmid (Verder), Alesandro Šepf (Arminija), Patrik Vimer (Arminija), Žunior Adamu (Salcburg), Marko Gril (Rapid), Erdžan Kara (Orlando siti).

Kurir sport/A. Radonić