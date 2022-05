RIKARDO JE NAJBOLJI STRANI NAPADAČ KOJI JE IGRAO U SRBIJI: Sportski direktor Partizana Ivica Iliev nema dilemu!

Partizan je ostao bez titule i petu sezonu zaredom. A, bili su crno-beli nadomak trofeja, do poraza od Crvene zvezde u derbiju početkom prolećnog dela sezone i nekoliko neplaniranih remija.

Sportski direktor Partizana Ivica Iliev ne krije razočarenje epilogom u Superligi.

- Ne pamtim kada je neko sa 98 bodova završio kao drugi, ne samo u našem fudbalu, nego u svetskim okvirima. To zvuči nestvarno, mora da smo i tu neki rekord oborili, nažalost negativni. Mnogo toga je bilo dobrog, ali ostaje neverovatna žal zbog titule, pogotovo što znamo da smo dugi period bili na prvoj poziciji. Samo jedan mali pad, potpomognut štetama na račun jednog, a u korist drugog kluba, doveli su do toga da minimalni zaostatak ostane na snazi do kraja - rekao je Iliev.

Operativac crno-belih potencira učinak Rikarda Gomeza, najboljeg strelca domaćeg šampionata.

- Rikardo je najveći strani napadač koji je ikada igrao u srpskom fudbalu. Rekordi koje je oborio su nestvarni. Po onom što sam čuo, samo je još Darko Pančev u jednoj sezoni imao 40 golova, trenutno dva više od Rikarda. Raduje me što je on napadač koji na svim nivoima postiže golove, ne samo u srpskom fudbalu. Nadam se da ćemo uživati u njegovim golovima i u narednim godinama.

Finale Kupa Srbije odigraće fudbaleri Crvene zvezde i Partizana u četvrtak od 18.00 časova na stadionu "Rajko Mitić".

- Imamo derbi u finalu Kupa, meč dve neverovatne ekipe, koje su tokom cele sezone i u Evropi pokazale da su u egalu. Verujem u našu ekipu, iako se ko zna koji put igra na njihovom stadionu. Verujem da ćemo biti nagrađeni za bolju igru, za razliku od prošlog i prvog derbija na našem stadionu, kada su nam pobede izmakle. Verujem da će nam se sve to vratiti u finalu - optimista je Iliev.

