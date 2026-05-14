Crveno-beli su trijumfom u Loznici stigli do šeste uzastopne duple krune, nakon što su nadoknadili dva gola zaostatka.

Vojvodina je imala 2:0 na poluvremenu (Suč 2. minut i Vidosavljević 35. minut), ali su crveno-beli u nastavku stigli do izjednačenja (Arnautović 53. minut i Rodrigao 97. minut).

U šestoj rundi penal serije Rodrigao je pogodio, a Džon Meri nije. Mateus je odbranio penal i tako "spasio" Nenadu Lalatoviću 50.000 evra.

Crvena zvezda - Vojvodina, finale kupa 13.5.2026 Foto: Nemanja Nikolić

Nenad Lalatović je poslednji trener koji je sa Vojvodinom osvojio trofej, a dogodilo se to 2020. godine kada su Novosađani pobedili Partizan u finalu Kupa.

Godinu dana kasnije Lalatović je otišao iz kluba, a tada je imao zanimljivu poruku.

"Odlazim kao trener sa najviše pobeda u istoriji kluba. Novom treneru će biti jako teško, ako uspe da ponovi ovakve rezultate, ja ću njemu i direktoru Kosanoviću dati bar 50.000 evra da imaju za džeparac", poručio je Nenad Lalatović, a njegove izjave se prisetio portal "Tri K".

Istina, Lalatović se jeste vratio u Vojvodinu na pet meseci u sezoni 2024/25, a situacija u klubu tada je bila drugačija u odnosu na njegov prethodni boravak.

Nenad Lalatović Đurđevi Stupovi Foto: Petar Aleksic

Nedavno je, gostujući u podkastu "2x45", otkrio da je imao određene nesuglasice.

"Hteo sam Ivana Šaponjića, a on je posle odlaska dao deset golova u Mađarskoj. Kad sam to tražio, mi nismo imali špica. Vukanović je bio povređen, a Seri je igrao levo… Odličan igrač u jednom pravcu, samo bi da igra napred. Ne bi se vratio da pomogne beku ni da mu majka umre. Nema šanse, verujte mi. Zato je Šaponjić bio jedan od mojih pikova. Oni su rekli da je spor, da ne valja, pitali su šta će mi. Kako šta će mi? Vukanović povređen, a mi nemamo špica! I nismo ga doveli", rekao je Lalatović i dodao šta se desilo nakon toga:

"A onda, kad sam ja otišao, počele su da se nižu 'bombe' od po 500.000 ili milion evra. Čekalo se, na neki način, da ja odem. Da su me ispoštovali... Samo sam želeo poštovanje, jer sam iz Lučana došao kao drugi na tabeli. Bio sam u tom trenutku jedan od najboljih trenera u Super ligi, od osam utakmica imali smo sedam pobeda, nadmudrili smo sve. Obećana su mi pojačanja u Vojvodini, ali nisu došla. Nisam hteo da menjam ceo tim, bio sam zadovoljan većinom momaka, ali nam je bila neophodna dopuna. Moram da priznam sportskom direktoru Jovanoviću jednu stvar, Lazara Nikolića nisam video na toj poziciji, a on ga je stavio na desnog beka. Svaka čast. Stefana Bukinca je takođe on forsirao".

