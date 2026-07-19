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Svetsko prvenstvo, 23. po redu, stiglo je do same završnice.

Ostao je da se odigra jedan meč, i to onaj najbitniji. Meč za titulu prvaka sveta.

Španija i Argentina od 21 čas po srpskom vremenu u Nju Džersiju igraju za "boginju".

1/2 Vidi galeriju Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Shutterstock, ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Noah SEELAM / AFP / Profimedia

Sa jedne strane, aktuelni evropski šampion Španija, sa druge strane, aktuelni svetski šampion i šampion Južne Amerike, Argentina.

"Crvena furija" igra za svoju drugu titulu šampiona sveta, posle one osvojene 2010. godine u Južnoj Africi.