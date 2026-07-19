ŠPANIJA - ARGENTINA: Da li kasni početak finala? Selektori odabrali sastave
Svetsko prvenstvo, 23. po redu, stiglo je do same završnice.
Ostao je da se odigra jedan meč, i to onaj najbitniji. Meč za titulu prvaka sveta.
Španija i Argentina od 21 čas po srpskom vremenu u Nju Džersiju igraju za "boginju".
Sa jedne strane, aktuelni evropski šampion Španija, sa druge strane, aktuelni svetski šampion i šampion Južne Amerike, Argentina.
"Crvena furija" igra za svoju drugu titulu šampiona sveta, posle one osvojene 2010. godine u Južnoj Africi.
"La Skaloneta" juri svoj četvrti naslov prvaka sveta. Argentina je prvi put postala svetski šampion 1978. godine, a zatim je to ponovila 1986. godine. Dugo, do 2022. godine, se čekala treća titula.
Tri duela koja mogu da odluče finale
Španija i Argentina u svojim redovima imaju vanserijske igrače gotovo u svakom redu tima.
Ipak, izdvajaju se tri potencijalna duela koja mogu da reše finalni meč.
Amerik Laport - Lionel Mesi
Jasno je da je Lionel Mesi čovek koji privlači najveću pažnju. S pravom jer se radi o fudbaleru koji jednim potezom, golom ili asistencijom, može da reši ili preokrene tok meča. Do sada je upisao osam golova i četiri asistencije.
Nezahvalnu ulogu da ga zaustavi dobio je Amerik Laport. Fudbaler Atletik Bilbaa, uz 19-godišnjeg Paua Kubarsija čini sjajan tandem štopera. Španije je primila samo jedan gol do sada.
Rodri - Enco Fernandez
Dva titana u veznom redu bitno će uticati na igru svog tima.
Rodri je u svom najboljem izdanju na Mundijalu. Nijedan igrač nije kompletirao više od njegovih 648 dodavanja, a Španac može da se pohvali sa čak 93 odsto procenata preciznosti. Pretrčao je 83.802 metra na turniru, što je još jedan rekord.
Fernandez je u Severnoj Americi dokazao da nije bez razloga proglašen za najboljeg mladog igrača na Mundijalu u Kataru pre četiri godine. Prvi je u kategoriji igrača koji su najviše puta naterali protivnika da izgubi loptu, čak 43 puta.
Lamin Jamal - Nikolas Taljafiko
Zvezda Barselone je na Svetsko prvenstvo došla sa povredom tetive i još uvek nije pokazala svoj raskošni talenat. Međutim, njegova brzina i pokretljivost došli su do izražaja protiv Francuske, kada je nad njim napravljen penal.
Taljafiko je svetski šampion iz Katara, a i u Severnoj Americi je pokazao da je izraziti timski igrač, koji ne greši puno. Igrač Liona je snažan defanzivac, koji ume da igra jedan na jedan i poseduje impresivno taktično razumevanje. Ima 82 utakmice u dresu Argentine, a u finalu protiv Francuske pre četiri godine je odigrao svih 120 minuta. Takvo iskustvo je neprocenjivo.
Lionel Mesi tek šesti fudbaler sa tri finala
Kapiten Argentine Lionel Mesi postao je tek šesti igrač koji je po treći put stigao do finala Svetskog prvenstva.
Mesi je igrao finale 2014. kada je Argentina u Brazilu poražena od Nemačke 1:0, potom 2022. u Kataru kada je slavio posle penal-serije protiv Francuske, i sada u Severnoj Americi.
Lionel je predstavnik tek treće reprezentacije u ovoj statističkoj kategoriji. Do sada su tri finala igrali Brazilci Pele, Kafu i Ronaldo, kao i nemačke legende Lotar Mateus i Pjer Litbarski.
Sastavi
Španija - Argentina
Stadion: Nju Džersi
Sudija: Slavko Vinčić (Slovenija)
Španija: Simon – Poro, Kubarsi, Laport, Kukurelja – Rodri, Fabijan Ruiz – Jamal, Olmo, Baena – Ojarzabal. Selektor: Luis de la Fuente
Argentina: Emilijano Martines – Montijel, Romero, Lisandro Martines, Taljafiko – De Pol, Enco Fernandes, Mekalister, Niko Gonzales – Mesi, Alvarez. Selektor: Lionel Skaloni