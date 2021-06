POKAZALE KAKO SE BORI ZA SRBIJU! Marina puca od ponosa: Pobedili smo ogromnu Španiju, idemo po MEDALJU!

Selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković rekla je da su njene igračice u utakmici protiv Španije pokazale kako se bori za svoju zemlju i istakla da nacionani tim ide po medalju na Evropskom prvenstvu.

"Pobedili smo ogromnu Španiju, veliku ekipu, koja igra sjajnu košarku. Po intenzitetu svi porede njihovo trčanje sa muškarcima. Stvarno smo uspeli da pobedimo ogromnu ekipu na njihovom terenu. I to u Valensiji, u gradu gde je Španija - Španija", rekla je Maljković, prenosi Košarkaški savez Srbije.

Košarkašice Srbije pobedile su Španiju u Valensiji posle produžetka sa 71:64 i plasirale se u polufinale Evropskog prvenstva.

"Čestitam svim svojim košarkašicama. Od prve do dvanaeste, jer je neverovatno koliko su sve pokazale da su tim i koliko su doprinele ovoj pobedi. Ne možete to ni da zamislite. Sve igračice sa klupe, koje su ulazile minut ili dva, plakale su. To je bila ta naša snaga", rekla je Maljković.

Ona je, takodje, čestitala svima na "mentalnoj i fizičkoj snazi na ovoj utakmici".

"Videli ste koliko smo morali da stisnemo zube, u nekoliko situacija. To je mnogo teško. Bilo je mnogo teško prevazići sve to. Prevazići takav stres i ja im od sveg srca čestitam. Pokazale su kako se bori za svoju zemlju, upravo u tim situacijama", rekla je Maljković.

Srbija će se za plasman u finale boriti protiv Belgije. Taj meč je na programu u subotu.

"Dovoljno smo mudri da znamo da ništa nismo uradili. Da je ovo bila velika utakmica u našim karijerama. Definitivno. O njoj će se puno pričati, godinama. Drago mi je zbog devojaka", rekla je Maljković.

"Znamo za šta smo došli i šta je naš cilj. Idemo na medalju. U polufinalu nas čeka Belgija, još jedna velika ekipa", zaključila je ona.

