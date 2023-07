NEVEROVATNE STVARI U TROFEJNOM SRPSKOM SPORTU: Digao kredit na račun saveza, pa prebacivao na svoju firmu?!

Nedomaćinsko poslovanje obeležilo je rad prethodnog rukovodstva Kik-boks saveza Srbije. Kurir je o tome već pisao, a zatim i objavio i odgovor Srđana Bugarčića, tadašnjeg predsednika.

Doduše, u njemu su verovatno svesno preskočene i nemušto objašnjene brojne stvari. Pre svega, uzimanje kredita i prebacivanje novca na račun privatne firme nedopustivo je za jednu sportsku organizaciju, koju finansiraju Olimpijski komitet Srbije i država Srbija!

To je posao za nadležne državne organe jer se to kosi sa apsolutno svim zakonima. Bugarčić je u odgovoru Kuriru potvrdio prebacivanje novca u iznosu od 500.000 dinara, jer je to bila neka pređašnja pozajmica. Bukvalno neverovatne stvari.

Svi ljudi iz sveta kik-boksa znaju koliko je bila loša finansijska situacija u tom periodu, a Kurir vam donosi i dokumenta koja jasno govore šta je istina u celoj priči.

- Do trenutka kada sam bio na poziciji predsednika KBSS (12. 12. 2020), KBSS je imao pozitivan saldo na računu i pozitivno poslovanje. Godišnji budžet nije bio 16,1 milion dinara, bio je veći od toga i utrošen je u skladu sa programom rada usvojenim u prethodnom periodu - glasi Bugarčićev odgovor koji je dostavio Kuriru.

Ako se pogledaju izveštaji do kojih smo došli, jasno se vidi da je budžet saveza bio 16,1 milion dinara, a da je potrošeno 16,2 miliona dinara.

Kurir će nastaviti da se bavi situacijom u srpskom trofejnom sportu, u kome je već godinama katastrofalna situacija. U vreme prethodnog rukovodstva prepolovljen je broj klubova u Beogradu (sa 40 na 20), postavlja se pitanje zašto su svi oni smenjeni ako je tako dobro radio kako je Bugarčić predstavio u odgovoru...

