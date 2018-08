NOVAK NAPADA PRVO MESTO NA ATP LISTI: Evo kad Đoković izlazi na teren!

I to ne samo na ovom, nego i na svim sledećim do kraja godine. Novak prošle sezone u ovom periodu nije igrao zbog povrede lakta, pa samim tim i ne brani bodove na predstojećim turnirima. To znači da će do kraja sezone Novak biti u prilici da pobedama dođe čak do 8.500 ATP bodova, što bi ga lansiralo u sam vrh liste najboljih tenisera sveta, gde Đoković trenutno zauzima 10. poziciju.

- Prvo mesto je uvek cilj, da li do kraja sezone? Ne znam. Potajno se nadam da je to mogućnost, ne zavisi samo od mene, već i od drugih igrača i toga kako oni budu igrali. Činjenica da ne branim ništa do kraja sezone je ohrabrujuća i veliko je olakšanje. Mogu rasterećeniji da uđem u nastavak sezone - rekao je Novak za Sportklub.



Novakov uobičajeni raspored

Toronto 1.000 ATP bodova Sinsinati 1.000 ATP bodova

US open 2.000 ATP bodova

Peking 500 ATP bodova

Šangaj 1.000 ATP bodova

Bazel 500 ATP bodova

Pariz 1.000 ATP bodova

London 1.500 ATP bodova

Izlazak Novaka na teren očekuje se večeras oko 19 časova.

Autor: Anja Vukašinović

