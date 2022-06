NADAL SE DOPINGUJE? Nemački ekspert godinama sumnja da Rafa koristi NEDOZVOLJENA SREDSTVA: Njegova zemlja to najbolje PRIKRIVA!

Medicinski ekspert Fric Zergel, specijalista za doping sa Instituta za biomedicinska i farmaceutska istraživanja u Ninbergu, u jednom intervjuu koji je dao za nemački Sport 1 otkrio je da je tenis na vrhu liste sportova u kojima je doping najzastupljeniji.

"Anabolički steroidi su klasika u tenisu. Tako da nisam iznenađen. Decenijama pratim dešavanja i imam jasnu sliku svega. Tenis tenis je u prva četiri sporta kada je reč o dopingu, pored zimskih sportova, atletike i biciklizma", kaže Zergel i dodaje:

"Razlog je intenzitet sporta. Ovo nije samo čista spekulacija, već razmatranje svih veza unutar i van turnira".

Način na koji je Rafael Nadal stigao do titule na Rolan Garosu izazvao je sumnju kod brojnih ljubitelja tenisa. Mnogi se pitaju kako je moguće da čovek koji pred meč tvrdi da ne može da stoji na nogama od bolova, kasnije leti po terenu, igra kao u najboljim danima i ne pokazuje da ima bilo kakve poteškoće prilikom kretanja.

Fric ne krije da već duže vreme veruje da Španac koristi nedozvoljena sredstva i da to sjajno prikriva.

"Rafael Nadal pokazuje znake abnormalnosti. Imam trajnu sumnju u to što radi i što se tiče regeneracije i cele njegove atletizacije.. Takođe, on dolazi iz Španije, zemlje koja nije poznata po tome da adekvatno "prati" svoje heroje", ističe Nemac.

On takođe smatra da se teniseri retko kontrolišu iz najmanje dva razloga:

"Sve njih dobro paze i savetuju, tako da ne dođe do nepravilnosti. Uz to i asocijacija štiti svoje zvezde. Nikada se ne sazna, nikada ne dospe u javnost i nikada ne možeš da komentarišeš, samo da sumnjaš", zaključio je on.

Koristio zabranjeni lek Početkom godine na društvenim mrežama pojavio se dokument koji dokazuje da je Nadal ranije u karijeri koristio zabranjenu supstancu betametazon. Reč je o dokumentu iz 2009. godine, kada je Nadal imao problema sa povredom ramena. Na dokumentu se može videti da je Španac dobio medicinsku dozvolu da koristi ovu supstancu u cilju lečenja, jer druge metode nisu davale željene rezultate. It is. pic.twitter.com/5zM92Zr4iL — Mackie (@Fault_Lines) February 1, 2022

Kurir sport