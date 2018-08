NEVEROVATNA AKCIJA TRAJE I DALJE! 12 DANA NA BALIJU GRATIS UZ PLAĆENU AVIO KARTU I TRANSFERE!

Maštate o odomoru na fantastičnim, dugim plažama sa belim, žutim i crnim peskom? Voleli biste da otkrijete drugačiju kulturu i uživate u zabavnom letovanju? Znajući da je BALI idealna destinacija za nezaboravan odmor, turistička agencija Travelland je pripremila ponude koje se ne propuštaju - pa Bali možete posetiti po ceni već od 449€! Za polaske u spetembru i oktobru važi velika akcija sa kojom uz kupljenu avio kartu i plaćene transfere dobijate smeštaj u pojedinim hotelima GRATIS!!

foto: Promo

foto: Promo

Iako tropsko ostrvo Bali čini jednu od 33 provincije Indonezije, na čijem prostoru živi više od 4 miliona ljudi, lako se mogu naći netaknuti predeli u koje čovek kao da nikad nije ni kročio. Balinežani su veliki ljubitelji prirode i njeno očuvanje je primarni segment njihove filozofije. Ipak, ovo božanstveno mesto, karakteristično je i kao spoj savremenih turističkih objekata i bogate prošlosti i kulturnog nasleđa a više puta je i nagrađivano kao najbolje ostrvo za odmor i zabavu.

foto: Promo

Kilometri peščanih plaža, slikovite terasaste plantaže pirinča, visoki aktivni vulkani, brze planinske rečice i vodopadi, kao i mnogo tropskih predela punih egzotičnog i divljeg života čekaju ljubitelje adrenalina! Poseta Baliju je avantura jer on može da vam ponudi mnogo toga. Ako tragate za mestom potpunog mira i užitka, Bali je prava destinacija za vaše letovanje. On je idealan i za one koji vole adrenalin i super aktivan odmor zbog mnogobrojnih atrakcija kojima obiluje. Šarenolikost prizora i ponuda je zaštitni znak ovog rajskog ostrva. Iako pripada zemlji sa najviše muslimana na svetu, ostrvo Bali, najpopularnija destinacija daleke Indonezije, neguje hinduizam i broji na destine hiljada velelepnih hramova i palata zbog kojih nosi epitet ’’Ostrvo Bogova’’.

foto: Promo

U svojoj ponudi za posetu Baliju turistička agencija Travelland ima niz hotela pozicioniarnih u oblasti Denpasara koji predstavlja kulturno sedište ostrva. Travelland organizuje polaske za Bali pa ako poželite da posetite ovaj specifičan dragulj Azije interesantni će vam biti polasci tokom septembra i oktobra.

foto: Promo

foto: Promo

Velika akcija za septembarske i oktobarske polaske, uz kupljenu avio kartu i plaćene transfere po ceni već od 449€ dobijate smeštaj u hotelu Legian Village 2* GRATIS!!

foto: Promo

Šta to Bali još krije? Osim plaža i mora, Bali nudi veliki broj najrazličitijih atrakcija i lokaliteta, kao i aktivnosti koje možete upražnjavati - surfovanje, ronjenje po dnu mora i istraživanje morske flore, bavljenje sportovima na vodi, i među najinteresantnijima, spuštanje konopcem kroz džunglu.

foto: Promo

foto: Promo

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji Travelland, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

(Promo tekst - Foto: Promo)

Kurir

Autor: Kurir