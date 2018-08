DARKO LAZIĆ OTIŠAO U BRESTAČ POSLE PUCNJAVE: Komšije osule po pevaču, otkriveno je kako su njegovi zarađivali za ŽIVOT!

Nakon što je pevaču Darku Laziću napravljena sačekuša u kojoj je povređen nakon pucnjave, pojavile su se oprečne priče, od toga da je dugovao veliki novac do toga da se zamerio mafijašima.

Da li je Darko zaista konfliktan koliko se priča jer je u poslednjih godinu dana nekoliko puta dospevao na stupce crne hronike otkrile su komšije iz Brestača. U dvorištu porodične kuće pevač je sagradio svoju vilu, a komšije kažu da je njegov dom najlepši u selu. Većina suseda kaže da Darko nije bio kavgadžija dok nije postao popularan.

"Čuo sam da su ga prebili, ali ništa to nije novo za njega. Oguglao je. Dok je bio dete i mlad momak, bio je fin, a šta je ovo sada, bog zna. Otišao da peva i postao ništa, pokvario se. Usilio se. Budi bog s nama na šta ispade", kaže jedan od starijih suseda, dok drugi dodaje.

foto: Ana Paunković

"Javi se on nama kada dođe u selo, popriča, ali onako, nekako je bezveze. Šta znam, pare ljude kvare."

Momci kod obližnje prodavnice kažu da su se sa Darkom družili dok je bio siromašan.

"Porodica mu je dobra i poštena, bio je jako siromašan, njegovi su išli po selu u nadnice da zarade koji dinar više. A onda je otišao u pevače i postao poročan, kažu svašta koristi ako me razumete. Dobro peva, ali ga novac pokvari. Dobilo se para, pa ne zna šta će sa njima", objašnjava jedan od momaka.

Komšinica koja živi u blizini Darkovog doma ističe da se Darkovi roditelji jako sekiraju zbog njega, naročito baka.

foto: Damir Dervišagić

"Njegovi su se namučili dok su stekli nešto. Otac mu je radio u Holandiji, pa je Darko često tamo boravio. Malo, malo pa se priča da je dobio batine ili da je on nekoga pretukao. To skraćuje život njegovim roditeljima", kaže ona.

Jedan stariji gospodin kaže da je Darko bio dobro dete i da će biti dobar čovek samo da se malo izluduje.

"Nikada me nije uvredio, vodi računa šta priča. Čuo sam da se razveo, ma i neka je. Proći će ga sve to. Udarile ga pare u glavu, a gde ima novca ima i žena. Burazer i otac su mu dobri ljudi. On se doselio ovde, napravio kućerinu i vozi neki besni auto. Kada prođe kroz selo, 200 na sat juri. Ana više ne dolazi kod bivše svekrve, a nije ni ranije dok su bili u braku. Ova nova dolazi, mislim da je tu iz Pećinaca", otkriva komšija.

foto: Damir Dervišagić

Nekoliko mladića je objasnilo šta se dogodilo pre nekoliko godina, kada se pisalo da je Darko razlupao seosku kafanu.

"To je uobičajeno ovde, ljudi se tuku kada popiju malo više. Zaguljen je on, ne da na sebe. Razbio je tada dve-tri flaše, ali nije celu kafanu razlupao", smeška se momak, pokušavajući da okrene priču malo u Darkovu korist.

Kurir.rs/Puls, Foto: Dragana Udovičić, Aleksandar Jovanović

Kurir

Autor: Kurir