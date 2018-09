IZGLEDAJU KAO BABE S.RE, ULAŽU 3 DINARA, NIT IMAJU TALENTA, NIT IMAJU HARIZMU! Jelena Karleuša nije kivna samo na rijaliti igrače! Žestoko napala I NJIH! (KURIR TV)

Pevačica Jelena Karleuša ne krije nezadovoljstvo time što brojni rijaliti igrači grade muzičke karijere. Pored njih, spomenula je i brojna "neharizmatična i netalentovana" lica koja kao "apsolutni diletanti zauzimaju medijski prostor", što je jedan od razloga zašto prave zvezde godinama ne izdaju nove pesme, niti albume.

"Ja imam već sedam gotovih pesama. Pokušavam da uradim album koji mislim da moja publika zaslužuje. Mislim da je vreme singlova i to pilićarsko bavljenje ovim poslom gde peva i Kurta i Murta i rijaliti polusvet, svi nešto pevaju... izgledaju kao baba se.e, ulažu tri dinara... niti izgledaju, niti imaju harizmu, nemaju talenta, nemaju ništa, a pevaju! Snimaju te singlove... Vreme je da se vrati pravo i ozbiljno bavljenje ovim poslom. Da se pomete ova boranija", bila je oštra ona.

Pevačica se nije zaustavila tu.

"Hiperprodukcija apsolutnih diletanata zauzima medijski prostor. Ispada da su oni mejnstrim i klinci nemaju šta drugo da slušaju. Velike zvezde kao da su ustuknile pred onima kojima ni ime ne možeš da zapamtiš", kaže Jelena.

Kako mnoge zanima zašto ona nema duet sa Džala Bratom i Bubom Korelijem, Jelena je iznenadila:

"Mi smo uradili pesmu pre dve godine, ali dok smo mi spremali tu pesmu oni su uradili u roku od mesec dana sedam, osam, devet, deset dueta!" rekla je ona ističući da je urađena numera zaista fantastična, iako nije ugledala svetlost dana, najverovatnije iz razloga što ne bi bila jedinstvena.

Inače, Jeleni je veoma žao što Aca Lukas više nije deo žirija u Zvezdama Granda.

"Ali, s njim se nikad ne zna", izjavila je pevačica, napominjući da će se on možda i vratiti.

Inače, ona je jedan od članova koji će dati sve od sebe da u novim Zvezdama pronađe zvezdu, i veoma je srećna zbog toga.

"To i jeste poenta ovog takmičenja, ali se poenta izgubila. Glavne zvezde smo bili mi iz žirija, pa je došlo do toga da smo zvezde mi a da ne možemo da nađemo novu zvezdu. Stotine i stotine kandidata koji su se takmičili, a nema nijedne zvezde. Bukvalno, nema nijedne već godinama. Vreme je da se pozabavimo time da napravimo jednu", rekla je ona, koja će na taj način, kako je navela, pokazati i to kako je ona uspela.

