EKSKLUZIVNO! NOVA FOTOGRAFIJA I JEDAN DETALJ REŠAVAJU PORNO-AFERU! Ovo je MLADEŽ NA VAG.NI o kojem je Jelena pričala! Prosudite sami... (FOTO 18+)

Porno saga koja ovih dana drma Srbiju upravo je dobila nastavak! Isplivala je nova, skandalozna prepiska između pevačice i fudbalera, kao i nove, eksplicitne fotografije.

foto: Printscreen

Jelena Karleuša je posegla za poslednjim argumentom kako bi dokazala da na fotografijama o kojima bruji cela Srbija nije ona.

foto: Printscreen

Naima, mala od skandala je opisala kako izgleda njena vagina i još jednom dodala da je u pitanju foto-montaža.

- Imam mladež na tom mestu. Vrlo karakterističan - dok su joj pratioci na mrežama poručili da pruži dokaze, a potom je Kurir došao u posed fotografije na kojoj se vidi mladež na vagini koja navodno pripada pevačici.

foto: Printscreen

Sa druge strane, sve je više dokaza o tome da su Jelena Karleuša i Ognjen Vranješ bili u šemi i da su duže vreme razmenjivali lascivne sadržaje, uključujući fotografije i poruke seksualne konotacije.

Najskandaloznija poruka je ona u kojoj Jelena govori Vranješu da supruga Duška Tošića doživljava kao brata i prijatelja, kao i prepiska u kojoj mu ona do detalja opisuje da bi volela da imaju seksualni odnos i šta bi mu sve radila.

Sve poruke koje su razmenjivali pročitajte OVDE

Podsetimo, skandal o razvodu Jelene Karleuše i Duška Tošića prvi put je krenuo na Božić, a sve je počelo zbog poruka koje je razmenjivala sa bosanskim fudbalerom, koje je Duško navodno pronašao u telefonu. Pevačica je poruke, kako se pisalo, razmenjivala sa bosanskim fudbalerom pa joj je suprug zbog toga zaplenio mobilni telefon.

Ubrzo pošto je par demantovao navode o razvodu, internetom su krenule da kolaju sporne fotografije Jelene Karleuše, koja putem Fejstajma vodi vrele razgovore Ognjenom.

foto: Printscreen

JK je istakla da je u pitanju fotošop i da iza šokantnog materijala ne stoji samo jedna osoba, pa dodala da će svi pravno odgovarati. Vranješ je, pak, istakao: "nit sam fan, nit paćenik nit psihopata kako ona želi da me predstavi, pre će to biti ona, i to sam spreman da dokažem da za sve sto kažem imam dokaze. Nisam nikoga nit jurio nit prisiljavao, sve je bilo dobrovoljno uz obostrano zadovoljstvo".

foto: Printscreen

Pevačica je spremna da se lavovski bori do samog kraja, a u tome joj suprug pruža ogromnu podršku, kao i mnogobrojne kolege.

(Kurir.rs)

Kurir

Autor: Kurir