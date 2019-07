ŽENI SE STEFAN ŽIVOJINOVIĆ?! Otvorio konkurs za VERENICU, evo šta mora da ima Brenina buduća snajka!

Stefan Živojinović kaže da njegova mama Lepa Brena jedva čeka da on dobije dete kako bi ona napokon postala baba. Porodica Živojinović je u martu postala bogatija za jednog člana, kada je Stefanov brat po ocu Filip dobio sina sa Aleksandrom Prijović.

Mladi pevač ističe da bi i on voleo da stane na ludi kamen i da svojim roditeljima podari unuče.

"Brena i Boba bi se oduševili kada bih stao ispred njih i rekao im da se ženim. Dobro bi mi došao neki sin ili ćerka, a njima unuče, pa bi i Brena konačno postala baba", kaže Stefan i naglašava da je za njega brak veoma ozbiljna stvar.

"Roditelji mi nikad nisu ništa govorili u vezi sa mojim devojkama zato šta ja pažljivo biram. Ne mogu da se zaljubim na prvi pogled i odmah oženim. Treba mi godina, dve, tri da dobro upozam tu osobu da vidim da li me zaista voli, pa tok onda mogu da razmišljam o venčanju", kaže on.

Bitno mu je da njegova izabranica bude samostalna.

"Bitno mi je da ima svoj posao i ambicije. Šta će mi devojka koja gleda u mene kao tele", kaže on i dodaje da mu se sviđaju mnoge devojke na estradi, ali da bi želeo da se skrasi pored neke koja je iz druge priče. Želi da pronađe devojku sa kojom može imati lep i normalan život, a sada živi sam.

"Super mi je što sam se osamostalio. Uživam u svom miru kao samac. Nije mi problem kuvanje jer dok sam živeo u Americi, naučio sam da spemam hranu. Trenutno sam najviše skoncentrisan na posao", kaže mladi Živojinović.

Milica Pavlović je izjavila da bi Breni bila bolja snajka od Aleksandre.

"Bila bi to prava španska serija, ali šalu na stranu mi smo dobri prijatelji, a nadam se i da će doći do neke poslovne saradnje", kaže on.

