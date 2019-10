ŽIKA ŠARENICA PIŠE ZA KURIR: Sveta Petka - omiljena svetica na Balkanu

Danas je Sveta Petka, najpoznatija, najpopularnija i najomiljenija svetica na Balkanu, posebno u Srbiji. Rođena je sredinom 10. veka, a prešla u nebeski svet u prvoj polovini 11. veka.



Poreklo joj je slovensko, najverovatnije srpsko. Njenu biografiju, doduše vrlo kratku, napisao je patrijarh bugarski Evtimije krajem 14. veka, puna tri i po veka nakon njene smrti.



Među brojnim crkvama posvećenim ovoj svetiteljki, posebno preporučujem svima koji neguju kult ove svetiteljke manastir u selu Stubal nedaleko od Vrnjačke Banje. U zapisima iz ovog manastira nalazim i ove podatke o kultu Svete Petke:



„Prvi znaci kulta, naklonosti prema liku ove svetiteljke, pojavili su se nakon otkopavanja njenog groba, sredinom 11. veka. Znak za otkopavanje groba dala je sama svetiteljka kada se jedne noći javila u snu, istovremeno, jednoj ženi Epivćanki Jefimiji, i njenom sugrađaninu, na drugom kraju Epivata, Georgiju. Rekla im je da je vreme da njene netljene mošti iznesu iz zemlje i stave u crkvu.“



Ono što su vernici u to vreme znali, bilo je to da je žena u kovčegu, pokrivenom staklenom pločom, koja počiva ispod zlatotkanog pokrova, rođena u Epivatu, bila odsutna 40 godina iz rodnog mesta, da je, prema njenom kazivanju, tih 40 godina provela u sirijskoj pustinji, na teritoriji bagdadskog kalifata koji je kontrolisao emir iz Damaska (a to je zapravo pustinjski predeo sa istočne strane reke Jordana), zatim joj se javio anđeo i preneo joj božju volju da se vrati u postojbinu, u Epivat, da bi u tom gradiću završila svoj zemni život.



Posebno neobičan fenomen vezan za Svetu Petku jeste njeno učestalo javljanje ljudima, osobito ženama, u snu, pri čemu je oni opisuju kao „ženu u crnoj haljini“ ili „ženu u crnom“.



U zemljama Balkana, osobito u Srbiji, postoji verovanje da su neki izvori u Srbiji izvori Sv. Petke, pa narod hrli na ta mesta da zahvata vodu, umiva se po očima „za zdravlje“ i ukrašava te izvore crvenim krpicama i trakama (običaj takođe u Anadoliji u Turskoj na grobovima svetih ljudi), kao i ređanjem ikonica i krstova oko izvora, darujući ta sveta mesta sitnim novcem , peškirima, cvećem i bosiljkom, flašama vina, jabukama...



