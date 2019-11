KOCKAREVA IZVLAČI NEKOLIKO HILJADA EVRA MESEČNO OŽENJENOM INSPEKTORU MUPA?! Pevačica odvela SPONZORA u Slobin nesuđeni STAN od 170.000 €, a Andrej Atijas RAZOTKRIO namere BIVŠE STJUARDESE!

Kristina Kija Kockar navodno je uplovila u vezu sa oženjenim inspektorom MUP pošto je ostala bez para. On je, navodno, odlepio za njom, pa je pored finansijske pomoći, spreman da iskešira 170.000 evra za luks stana na Košutnjaku. Da ništa nije slučajno, ili je svaka slučajnost namerna, dokazuje i susret Kije i bivšeg supruga Anabele Atijas, koji se desio ispred zgrade u kojoj je njen bivši suprug, Sloba Radanović gledao jedini stan koji se prodaje u pomenutoj zgradi.

Naime, pevačica već dugo krije svoj ljubavni život, a za to postoji dobar razlog, budući da je već dva meseca u vezi s oženjenim inspektorom

- Kristina i inspektor su se upoznali još letos preko zajedničkih prijatelja, ali je on tada za nju bio samo sredovečan čovek s kojim se ponekad sretne. Odmah mu se dopala, ali nije htela ni da čuje za to da ima nešto sa njim. Obasipao ju je skupim poklonima i pažnjom, ali ga je uvek kulturno odbijala uz izgovor da je oženjen. Ipak, kroz nekoliko meseci, Kija je upala u ozbiljnu finansijsku krizu, bili su joj potrebni materijalna podrška i muškarac koji će brinuti u njoj u periodu kada ne može da zakaže nijedan nastup. Njegova upornost se isplatila i počeli su vezu. Takvu da joj posle dva meseca kupuje stan od 170.000 evra - kroz smeh priča izvor i otkriva da inspektor ne mari za zakonitu suprugu već samo želi da ljubavnici obezbedi najbolji život, pošto mu je totalno ušla pod kožu.

Osim toga, stan koji je Kristina odlučila da kupi baš u Anabelinoj zgradi platiće niko drugi do njen oženjeni dečko.

- Kristina oduvek manipuliše muškarcima, ali prijatelji njenog dečka su u šoku koliko se ovaj zaljubio u Kiju i šta sve radi za nju. Pre stana, Kija je od njega tražila pozajmice od po nekoliko hiljada evra uz obećanje da će mu ih vratiti čim zakaže nastupe. Od njega je uzela preko 10.000 evra za samo mesec dana. Kao da je omađijan, ne zna šta radi i Kija mu je centar sveta - kaže izvor i otkriva da je još strašnije što Kockareva s novim dečkom razgleda stan koji je njen bivši suprug gledao nekoliko nedelja pre nje, a koji je sprat iznad Anabelinog.

- Nikome nije jasno zbog čega je Kija zapela za stan koji je pre nje gledao Sloba. Ko zna šta je toj ženi u glavi kada novog, oženjenog dečka vodi u razgledanje stana koji je Sloba gledao malo pre nje. Na sve to, taj stan je iznad Anabelinog. Kad se sve sabere, ta situacija zaista nije normalna i potpuno je čudno sve što Kija u poslednje vreme radi - navodi izvor.

Bivši suprug Anabele Atijas, koji je Kockarevu uhvatio dok je razgledala stan u Anabelinoj zgradi, objasnio je šta se tačno desilo kada se susreo sa Kijom.

- Kao što svi znate ja ne živim u Beogradu već neko vreme, ali dolazim ovde često zbog ćerkice da bih mogao je vidim. Pričuvam je kada Anabela radi i ima obaveze. Pre nekoliko dana bio sam u svom stanu sa ćerkicom i negde blizu ponoći izašao sam do prodavnice da kupim neke sitnice koje su mi zatrebale. Pri povratku iz marketa ispred mene je zastao crni automobil marke "porše". Iskreno, takav automobil vam skrene pažnju, ali nisam zagledao ko se nalazi unutra. Kada je stao na metar od mene, iz automobila je izašao prvo moj drugar iz Obrenovca, a odmah pored njega i Kija Kockar. Iznenadio sam se kada sam ih video zajedno, ali s obzirom na to da je on moj prijatelj, javio sam mu se, kao i Kristini, pošto se našla u društvu mog prijatelja. Pitala me je kako sam i naglasila mi da ćemo biti komšije - kaže Atijas.

Tada joj je, kaže, objasnio situaciju.

- Rekao sam joj da ne živim više u Beogradu otkako sam se razveo od Anabele. Krenuo sam ka ulazu svoje zgrade i primetio da njih dvoje idu za mnom. Shvatio sam da su došli da pogledaju jedan jedini stan koji se prodaje u toj zgradi, a to je isti onaj stan koji je Slobodan Radanović gledao pre izvesnog vremena. U mojoj zgradi se prodaje samo jedan stan. Prodaje ga moja draga komšinica za 160.000 evra - kaže Atijas, koji je u strahu da bivši supružnici ne smeraju ništa dobro.

- Na kraju ću ga ja kupiti, pošto je meni ponuđena druga cifra. Moram priznati da mi je najčudnije od svega što neko dolazi da gleda stan u ponoć! Ono što mi je najbitnije jeste da demantujem Kijinu izjavu u kojoj je rekla da smo bili sami, pšoto je ona došla u pratnji mog prijatelja. Mene je slučajno srela i samo iz pristojnosti sam joj se javio, inače bih je zaobišao. Koji je Slobin i Kijin cilj, te šta pokušavaju da urade - ne znam, ali sigurno ne smeraju ništa dobro - zaključuje Atijas.

