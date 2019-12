TOMOVIĆ ME JE UHVATIO ZA VRAT, NJEGOV BRAT NAS JE RAZDVAJAO! Dragana Mitar namesila bivšem batine?! ŠOK!

Pavle Jovanović u iskrenoj ispovesti progovorio je o nemilom susretu sa Vladimirom Tomovićem koji je, kako se dalje navodi, iscenirala Dragana Mitar.

Podsetimo, Tomović je već jednom pričao o susretu sa Jovanovićem nakon finala druge sezone "Zadruge", a za razlog viđanja sa nekadašnjim rijaliti-cimerom navodio je sukob sa bivšom devojkom Stanijom Dobrojević. Međutim, istina je, navodno, sasvim drugačija.

"Ispalo je da sam ja njega pomenuo u nekoj svađi sa Stanijom, kada sam išao u zatvor. Tada mi je Stanija pomenula pokojnu sestru. Tomovićeva priča ne pije vodu, jer njega niko nije pomenuo u toj svađi, jer je to bilo pred moj izlazak, a Darko Tanasijević je raskinuo njihovu vezu dva meseca pre toga. Dečka nikada nisam ni video u životu pre rijalitija, niti znam ko je, niti sam čuo ikada za njega", kaže Pavle.

"Zvao me kada sam izašao iz 'Zadruge'. Normalnim glasom, tonom... Moja drugarica je sedela pored mene i slušala sve. Nazvao me i rekao: 'Halo, je l' Pavle?', ja rekao: 'Jeste', a on: 'Vladimir je. Trebalo bi da se vidimo'. Ja mu odgovorim: 'Važi, hajde da se vidimo'. Znam da dečka nisam pomenuo u rijalitiju, čak sam i više puta u sukobu sa Stanijom ustao i istakao: 'Ma, onaj Tomović, pametan momak, video da si budala i otkačio te", priča bivši zadrugar pa nastavlja:

"Pozvao me dvadeset dana nakon toga, pitao me da se vidimo u tom i tom restoranu. Naravno, dođem, i tu krene tenzija u smislu, on meni pokaže snimak na telefonu, ja sad, gledam snimak i vidim moja svađa sa Stanijom. Pitao sam kakve on ima veze sa tim pošto je meni Stanija više puta pretila: 'Videćeš ti napolju, je*aću ti ja mater', gde sam ja rekao: 'Hajde više, i ti, i svi ti tvoji šmekeri, ti kojima mi pretiš, hajde dođite da vam j*bem mater svima zajedno'. Izvinjavam se na izrazu, citiram. On se tu pronašao, i ja gledam snimak i izlazim iz telefona i vidim piše Dragana Mitar. Vidim da mu je ona u stvari poslala snimak, tako da sam video da su oni u kontaktu, da je ona pokušala da namesti tu priču. On je insistirao da se ja izvinim. Rekao sam da sam pomenu tvoju majku, ja bih se tvojoj majci izvinio, ali tebi nema potrebe da se izvinjavam. Krenuo je na mene rukom i uhvatio me za vrat. Naravno, njegov brat je odmah skočio i razdvojo nas. Nisam hteo da nasrćem na njega jer smo se našli u restoranu koji drži moj prijatelj, ali od onih 'batina' koje on govori u rijalitiju ništa nije bilo", zaključio je Pavle.

